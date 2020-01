Comment le scandale du prince Andrew affecte le mariage de rêve de la princesse Beatrice

La relation du prince Andrew avec Jeffrey Epstein et l’interview qui a suivi ont un impact profond sur la famille royale et en particulier ses filles. En plus d’être retirée de ses fonctions royales, la princesse Beatrice doit également pomper les freins sur ses projets de mariage. Après avoir annoncé ses fiançailles en septembre dernier, la princesse Beatrice devrait se marier avec Edoardo Mapelli Mozzi plus tard cette année. Mais au lieu de profiter d’une cérémonie somptueuse comme sa sœur, la princesse Eugénie, Béatrice aurait été amenée à réduire les choses à la lumière du scandale du prince Andrew.

Le prince Andrew et la princesse Beatrice | Photo d’Anwar Hussein / WireImage

La princesse Beatrice repense les plans de mariage dans le drame du prince Andrew

Béatrice a été très silencieuse à propos de son prochain mariage. Royal

les experts, cependant, croient qu’elle devra rappeler les choses à cause de Prince

Le scandale embarrassant d’Andrew.

Selon la page

Six, l’expert royal Jennie Bond affirme que la famille royale évolue

le mariage de Béatrice pour éviter une autre controverse avec Andrew. Quelques semaines

il y a, Andrew a démissionné de ses fonctions royales à la lumière de ses liens avec Jeffrey

Epstein.

Le prince Andrew a également annulé sa prochaine fête d’anniversaire, qui était

censé se tenir à l’intérieur du palais de Buckingham en février.

“Mais aussi, je pense qu’ils vont devoir repenser le

arrangements pour le mariage de Béatrice », a déclaré Bond.

Bond a ajouté que Beatrice voulait à l’origine un mariage opulent similaire à celui d’Eugénie en 2018. La princesse Eugénie a fait le nœud à l’intérieur de la chapelle Saint-Georges, ce qui a fait beaucoup de bruit auprès du public sur le coût du mariage.

La royauté aurait voulu éviter une autre controverse,

surtout dans la foulée de la récente débâcle d’Andrew.

Dans le scandale du prince Andrew

Andrew a déjà été accusé d’avoir couché avec l’un des

Les victimes d’Epstein, Virginia Roberts Giuffre. Epstein a nié la

allégations, bien que sa connexion avec Epstein ait alimenté les rapports.

Il y a quelques semaines, le prince Andrew a tenté de clarifier son nom dans ce qui s’est avéré être une interview désastreuse. Depuis lors, il a gardé un profil bas et a démissionné de ses fonctions royales.

Il a même manqué la fête de fiançailles de Béatrice le mois dernier,

bien que des sources affirment qu’il prévoit toujours de la promener dans l’allée. Prince Andrew

n’a pas commenté les projets de mariage de sa fille, mais il est assez clair que

la famille royale le tient hors de la vue du public.

Epstein s’est suicidé en attendant les accusations

trafic sexuel dans une prison de Manhattan. Bien que le prince Andrew ait maintenu

son innocence, les experts pensent que les choses ne feront qu’empirer pour lui en 2020.

“Je ne pense pas que ça va disparaître, le scandale d’Epstein,

son amitié de longue date avec ce pédophile condamné maintenant décédé », Bond

partagé. “Je pense qu’il y aura d’autres révélations.”

Quand la princesse Béatrice fera-t-elle le noeud?

Béatrice et Mozzi ont annoncé leur engagement à la fin de

Septembre. Mozzi a proposé lors d’un voyage en Italie et a même aidé à la concevoir

magnifique bague.

Eugénie a pris des photos du couple pour leur grande annonce,

et les observateurs royaux étaient ravis des perspectives d’un autre mariage royal. le

les photos ont ensuite été partagées sur les réseaux sociaux et plusieurs membres de la famille royale

a félicité le couple.

“Nous sommes tous les deux tellement excités de nous lancer dans cette vie

l’aventure ensemble et ne peut pas attendre d’être marié “, ont-ils écrit aux côtés du

photos.

Le palais de Buckingham a ensuite confirmé l’engagement et a révélé que le mariage aurait lieu dans le courant de 2020. Le prince Andrew et Sarah Ferguson ont également confirmé la bonne nouvelle avec des publications sur les réseaux sociaux. Une date officielle, cependant, n’a pas été révélée et ne le sera probablement que lorsque nous nous rapprocherons de la cérémonie.

Les experts pensent que Béatrice et Mozzi échangeront leurs vœux en

Juin. Sa sœur a été attelée à l’automne 2018, il y a donc de fortes chances

Béatrice évitera d’avoir un anniversaire de mariage similaire.

Où aura lieu le mariage?

La famille royale a échangé ses vœux dans un certain nombre de lieux différents au fil des ans. La princesse Diana, par exemple, a épousé le prince Charles à l’intérieur de la cathédrale Saint-Paul. Alors que le prince William et Kate Middleton, ainsi que le prince Andrew et Sarah Ferguson ont tous deux pris le grand engagement à l’abbaye de Westminster.

Eugénie, quant à elle, a suivi dans Prince Harry et Meghan Markle

pas et a marché dans l’allée à l’intérieur de la chapelle Saint-Georges, qui est

situé dans le château de Windsor.

La famille royale n’a pas révélé où Beatrice prévoit de nouer

le noeud. Mais il y a de fortes chances que le mariage ait lieu aux Gardes

Chapelle. Andrew est un colonel avec les gardes Grenadier, ce qui en fait un idéal

emplacement pour lui.

Comme les fans s’en souviendront, Charles et Camilla Parker Bowles ont utilisé le site en 2005 pour se faire atteler. Nous ne savons pas si ce sera le lieu du mariage de Béatrice, surtout si les informations sur Andrew sont vraies.

Espérons que Béatrice obtiendra toujours le mariage qu’elle veut sans

attirant trop d’attention vers son père. Sinon, cela ressemble à

la famille royale fera tout pour garder le prince Andrew d’un autre embarrassant

situation.