Comment Led Zeppelin a finalement remporté l’affaire du plagiat «Stairway to Heaven»

En 2014, lorsqu’un avocat de Pennsylvanie a intenté une action contre Led Zeppelin au sujet de «Stairway to Heaven», peu de gens auraient pu imaginer que l’affaire se poursuivrait au cours de la prochaine décennie. Mais c’est exactement ce qui s’est passé au cours des six dernières années.

Tout a commencé avec les héritiers du fondateur de Spirit, Randy California, affirmant que les auteurs-compositeurs de Zep, Jimmy Page et Robert Plant, avaient plagié la musique de «Taurus» pour l’ouverture de «Stairway». En 2016, un jury a constaté que la paire n’avait pas enfreint les droits d’auteur de la Californie lors de l’écriture de la piste.

Mais la bataille ne s’est pas arrêtée là. En 2018, les plaignants ont obtenu un nouveau procès. La deuxième fois, un jury aurait écouté les chansons consécutivement pour évaluer si Page et Plant avaient effectivement copié des parties de «Taurus». Mais le 9 mars, un tribunal a statué en faveur de Zep avant que ce deuxième procès ne puisse commencer.

Le verdict du jury selon lequel «Stairway to Heaven» était original restera

Robert Plant et Jimmy Page de Led Zeppelin se produisent à l’hôtel de ville de Newcastle en décembre 1972. | Michael Putland / .

Lorsque vous retracez les origines de ce procès, vous voyez à quel point il battait encore près de 50 ans après la sortie de «Stairway» sur Led Zeppelin IV (1971). Alors que Randy California (1951-97) était encore en vie, il l’a décrit comme «un point sensible» pour lui, disant qu’il pensait depuis longtemps que «Stairway» «était une arnaque» de «Taurus».

Cependant, la Californie (dont le vrai nom était Wolfe) n’a jamais intenté d’action en justice pour sa chanson. Et sa succession n’a pas entamé de procès jusqu’à deux décennies après sa mort. Pendant ce temps, les détails de l’affaire avaient leurs propres complications.

Pour commencer, puisque le jury du procès de 2016 n’a pas entendu les enregistrements réels, cela a ouvert un angle pour le demandeur. Et il est apparu qu’un nouveau procès mettant en vedette les enregistrements serait en cours (probablement en 2020).

Mais la Cour d’appel du neuvième circuit a rejeté cette demande. Les juges ont jugé que jouer la partition des deux chansons au bureau du droit d’auteur (par opposition aux enregistrements) était suffisant pour qu’un jury puisse déterminer leur similitude. Et ainsi la page musicale composée pour «Stairway» sonnait assez originale.

Led Zeppelin a réglé d’autres poursuites en matière de droit d’auteur dans le passé

Juin 1973: Led Zeppelin | Norme du soir / .

Si vous vouliez deviner l’originalité de «Stairway to Heaven», vous avez peut-être regardé les réactions de Page et Plant et correspondu à la façon dont ils ont réagi aux poursuites pour atteinte aux droits d’auteur dans le passé. (Il y a eu plusieurs cas de règlement de Page et Plant avec les plaignants.)

Par exemple, lorsque les représentants de Willie Dixon ont intenté une action en justice contre «Whole Lotta Love», Zep s’est installé. (Plant a admis qu’il avait repris les paroles textuellement.) Et lorsque l’auteur-compositeur original de “Dazed and Confused” a déposé plainte, Zep a également réglé cette plainte. Dans les deux cas, les artistes originaux ont été payés et crédités sur les albums de Zep.

La même chose s’appliquait à «Babe, je vais te quitter», une chanson que Joan Baez avait reprise mais n’avait pas écrite. Comme pour «Dazed and Confused», Page avait changé une quantité importante, se l’appropriant ainsi. Vous trouverez donc le nom de Page au générique des deux morceaux.

Avec «Stairway to Heaven», Page et Plant semblaient déterminés à tenir la distance – et ils ont gagné. Bien qu’il existe des similitudes entre les pistes, vous ne pouvez vraiment pas affirmer que «Stairway» vient de «Spirit». Et cette question semble enfin réglée en 2020.

Voir aussi: La page Led Zeppelin Riff Jimmy appelée le plus grand d’entre eux