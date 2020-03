Comment les émissions médicales s’intensifient pour aider en cas de pandémie de coronavirus

Alors que certains pourraient déplorer qu’il y ait beaucoup trop d’émissions médicales à la télévision, cela s’avère en fait être un avantage au milieu de la pandémie de coronavirus sans précédent, car ces émissions ont trouvé une nouvelle façon d’intensifier et de faire une énorme différence.

Avec presque toutes les productions télévisuelles arrêtées et les pénuries nationales commencent déjà à se faire sentir, presque toutes les grandes émissions médicales – de “L’anatomie de Grey” à “Le bon docteur” et “Le résident” – ont appelé à donner leurs masques chirurgicaux, gants et autres fournitures médicales aux personnes qui en ont le plus besoin en ce moment.

Un médecin a raconté à sa page Instagram comment elle et ses collègues de l’hôpital Grady d’Atlanta ont reçu un généreux don de robes, de masques, de gants et de tout le matériel médical dont les vrais professionnels de la santé ont besoin et continueront d’avoir besoin dans les jours et semaines à venir alors que COVID-19 continue d’avoir un impact sur l’industrie médicale de “The Resident” de Fox.

“Hier, j’ai eu une discussion sérieuse avec les résidents sur la façon dont, bien que les fournitures soient faibles, une cargaison magique de masques est peu susceptible d’arriver”, a écrit le Dr Karen Law. “Et pourtant, une cargaison magique de masques est arrivée, sous la forme de ce geste très généreux. Ce type de soutien communautaire signifie tellement pour nos #frontlineproviders qui font de nombreux sacrifices pour le personnel de nos hôpitaux et pour prendre soin de notre communauté.”

“Grey’s Anatomy” et l’émission sœur “Station 19” ont également participé à l’acte de donner, avec guide télévisé signalant que ce dernier a fait don de masques N95 à sa caserne de pompiers locale, tandis que “Grey’s” fait don de son propre stock de robes et de gants aux hôpitaux locaux de Los Angeles.

«À« Station 19 », nous avons eu la chance d’avoir environ 300 des masques N95 convoités, que nous avons donnés à notre caserne de pompiers locale. Ils étaient extrêmement reconnaissants. À« Grey’s Anatomy », nous avons un stock de robes et de gants qui nous faisons également des dons “, a déclaré Kristan Vernoff, le showrunner pour les deux spectacles.

Pendant ce temps, dans le nord de Vancouver, au Canada, le point de vente rapporte que l’équipe derrière “The Good Doctor” était en pourparlers actifs avec leur gouvernement local sur le don de leur propre stock de fournitures médicales selon les besoins aux services de santé locaux et aux intervenants d’urgence.

Le coronavirus (COVID-19) compte plus de 227 000 cas confirmés et en a tué plus de 9 300 selon les récents rapports des médias au 19 mars.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé à au moins 150 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 9 500 Américains ont contracté le virus et plus de 150 sont morts. Cependant, les experts médicaux et les épidémiologistes prévoient que les chiffres augmenteront.

