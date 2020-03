Comment les enfants de LeBron James, Bronny, Bryce et Zhuri gagnent sur les réseaux sociaux

Les enfants les plus âgés de LeBron James attirent peut-être déjà l’attention pour le basket-ball, mais ses deux fils, ainsi que sa fille cadette, s’avèrent être des talents majeurs sur les réseaux sociaux.

WESTWOOD, CA – 22 SEPTEMBRE: LeBron James, Savannah James, LeBron James Jr., Bryce Maximus James et Zhuri James assister à la première de Warner Bros Pictures ” Smallfoot ” au Regency Village Theatre le 22 septembre 2018 à Westwood, en Californie. (Photo par Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

Bronny et Bryce sont populaires sur TikTok

LeBron Jr. (alias Bronny) reçoit peut-être déjà des offres universitaires de basket-ball avec Bryce sur ses talons, mais les frères font des vagues pour plus que leurs compétences en basket-ball en ce moment. Les frères, âgés de 15 et 12 ans, ont deux des comptes les plus populaires sur l’application TikTok.

Une vidéo en particulier est devenue virale l’autre jour. Bronny a publié une vidéo sur TikTok de lui et Bryce faisant un défi de danse virale, et il a obtenu des milliers de partages sur plusieurs plateformes. LeBron lui-même l’a même partagé sur Instagram.

Le créateur de la chanson a écrit sur Twitter: “BRONNY ET BRYCE JAMES (LEBRON JAMES’S SONS) DANSANT POUR” HIT YO GROOVE “!! Je voudrais d’abord remercier Dieu d’avoir inséré continuellement des bénédictions dans ma vie, et rien de tout cela ne serait possible sans lui. »

Bronny et Bryce sont si populaires sur TikTok, qu’il existe plusieurs compilations de leurs vidéos sur YouTube.

Zhuri est une étoile montante sur YouTube

En parlant de YouTube, la fille de James, Zhuri, a sa propre chaîne YouTube qui gagne rapidement en popularité.

Le nom de sa chaîne est All Things Zhuri et elle compte déjà près de 200 000 abonnés. Sa vidéo la plus visionnée compte près de 600 000 vues.

Selon la description officielle de la chaîne, elle devrait inclure «des recettes, du bricolage, des aventures en famille, des farces, des tutoriels et plus», avec «LeBron et Savannah James, ses frères, Bronny et Bryce, et bien sûr, son bouledogue français, Indigo ! “

À ce rythme, on dirait que les enfants James vont exceller dans de nombreuses choses avant même d’avoir 16 ans!