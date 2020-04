Comment les enfants du prince William et de Kate Middleton les ont aidés à établir une réputation fiable

La presse n’a pas été tendre avec Catherine, duchesse de Cambridge

avant qu’elle et le prince William aient finalement noué le nœud. Après une longue

hors relation, les papiers ont commencé

l’appelant “Waity Katie” et insinuant qu’elle pourrait ne jamais verrouiller la

futur roi. Ces opposants ont changé de musique lorsque William a proposé en 2010.

Les fans sont tombés amoureux de Kate en tant que princesse presque instantanément. Non seulement elle était belle, chaleureuse et clairement amoureuse du prince William, elle était aussi techniquement une roturière comme eux. Kate-mania a atteint son paroxysme le 29 avril 2011 lors du mariage royal de Will et Kate. Mais il a fallu un autre jalon pour vraiment faire de ce couple les superstars internationales qu’ils sont aujourd’hui.

Prince Louis, Prince George, Prince William, duc de Cambridge, princesse Charlotte et Catherine, duchesse de Cambridge | Samir Hussein / WireImage

Le prince William et Kate Middleton n’ont pas attendu longtemps pour commencer

leur famille

La baby bump watch pour Kate a commencé essentiellement le lendemain de son mariage royal, et les fans n’ont pas eu à attendre longtemps pour que leurs rêves se réalisent. William et Kate ont annoncé qu’ils attendaient un héritier royal le 3 décembre 2012, un peu plus d’un an après leur mariage. Le Prince George en a fait une famille de 3 personnes le 22 juillet 2013.

Soudain, Kate est passée du rôle d’épouse royale à

celui d’un

mère royale. De plus, elle élevait le petit garçon qui allait grandir

être roi un jour. Le public ne pouvait pas en avoir assez, et comme ses parents avant

lui, le prince William a permis aux caméras de capturer certains des moments les plus importants

de leur vie.

Naissance de Prince George | Anwar Hussein / WireImage

Kate a admis que devenir mère était difficile

Plus tard, Kate a admis que certaines parties de la maternité étaient difficiles pour elle, comme se sentir seule pendant les premiers jours avec un bébé. “C’est tellement dur. Vous obtenez beaucoup de soutien avec le bébé en tant que mère, en particulier dans les premiers jours, mais après l’âge d’un an, il tombe », a déclaré la duchesse lors d’un engagement. “Après cela, il n’y a pas une énorme quantité – beaucoup de livres à lire.”

Mais sa vulnérabilité n’a fait que l’aimer davantage parce que les fans

ils pourraient s’y rapporter. Tant de nouvelles mamans traversent une transition difficile, et

Kate a prouvé que même avec tous les privilèges du monde, devenir maman est

un dur travail.

William et Kate sont devenus des parents actifs

Catherine, duchesse de Cambridge, princesse Charlotte de Cambridge, prince George de Cambridge et prince William, duc de Cambridge | Chris Jackson – Piscine / .

Il est clair que William a fait très attention à la façon dont son

la mère de la princesse Diana l’a élevé ainsi que son frère cadet Harry. Plutôt que

laissant les morceaux difficiles de la parentalité aux nounous royaux, ce qui est l’approche

La reine Elizabeth a pris avec ses enfants, William et Kate sont très impliqués dans

élever leurs trois enfants.

Après la naissance de Prince George, le couple a élargi son

famille pour inclure la princesse Charlotte en 2015 et le prince Louis en 2018. Le duc

et la duchesse de Cambridge emploient une nounou qui aide à prendre soin de leurs enfants tout en

le couple est occupé à prendre la parole ou en tournée. Mais Will et Kate

sont des parents passionnés comme Diana était il y a longtemps.

Être parents rend William et Kate très proches

Le prince George de Cambridge avec le prince William, duc de Cambridge | Chris Jackson – Piscine / .

Les millions de parents au Royaume-Uni et ailleurs voient

l’effort que William et Kate ont fait pour élever leurs enfants et le respecter. Ils

remarqué quand les Cambridges ont marché Prince George et la princesse Charlotte à

leur première

jour d’école plutôt que de laisser la nounou s’en occuper. Ils ont pris note quand Kate

manipulé la débauche effrontée de Charlotte avec grâce. Ils ont respecté la façon dont Prince

George a choisi d’aider le livreur d’épicerie à porter les sacs, prouvant qu’il

ne pas être soulevé arrogant ou snob.

Pour ces moments et cent autres moments parentaux Prince

William et Kate ont révélé au fil des ans, leurs fans royaux aiment et se rapportent à

leur. Comme quand Kate a dit que son truc préféré d’être maman était étreint.

Comme la plupart des mamans, Kate aime les câlins chauds

En tant que correspondante royale Rebecca English du Quotidien

Mail a rapporté: «Une femme nommée Finesse, qui a discuté avec Kate de

maternité lors de sa visite [to Henry Fawcett Children’s Centre], dit le

duchesse “demandait la meilleure chose pour nous en tant que parents et nous a dit que pour

elle recevait des câlins de ses enfants. »

Des moments comme celui-ci sont précisément la raison pour laquelle le duc et la duchesse de

Cambridge sont des parents si proches.