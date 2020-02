Comment les fans de BTS ont utilisé les médias sociaux pour aider les autres

Le 28 janvier 2020, BTS a égalé le record de Justin Bieber sur le palmarès Social Top 50 de Billboard après avoir passé 163 semaines au n ° 1 du palmarès. Alors que les fans de BTS sont bien connus pour leur présence sur les réseaux sociaux, la portée des fans va bien au-delà du record de réseaux sociaux. Au cours des deux derniers mois, les fans de BTS ont collecté des fonds pour le soulagement des incendies de forêt en Australie, ont fait un don à plusieurs organisations caritatives et ont aidé à trouver l’ours en peluche de la famille d’un auteur de bandes dessinées en utilisant les médias sociaux.

BTS | Kevin Winter / . pour iHeartMedia

Les fans de BTS ont collecté des fonds pour aider les personnes touchées par les incendies de forêt en Australie

La saison des incendies a commencé en Australie en juillet 2019. Au cours des derniers mois, des incendies destructeurs ont détruit des maisons et des animaux sauvages, en particulier en Nouvelle-Galles du Sud. Début janvier 2020, une base de fans du BTS en Australie a lancé une collecte de fonds pour les incendies de forêt en Australie. La base de fans a publié le lien de collecte de fonds sur Twitter et a encouragé les fans de BTS du monde entier à faire un don.

En deux jours, la base de fans a recueilli plus de 10 000 $. En 30 jours, la campagne a permis de recueillir plus de 20 000 $. Jusqu’à présent, l’argent récolté a été distribué à la Croix-Rouge australienne et au NSW Rural Fire Service.

ARMY a aidé l’écrivain ‘Kingsman’ Mark Millar

Le 27 décembre 2019, BTS s’est produit au KBS Song Festival 2019. Leur performance de «Dionysus» était basée sur la franchise de films Kingsman. Les films sont basés sur une série de bandes dessinées créée par Mark Millar et Dave Gibbons.

Après avoir appris que BTS appréciait la franchise Kingsman, Millar a tweeté à propos de la performance. ARMY a ensuite découvert un tweet de Millar datant de quelques semaines avant d’expliquer que l’ours en peluche de sa famille avait été perdu en vacances.

Le tweet disait: «Chère @SantasLapland, une de mes filles a laissé cet ours de famille de 37 ans dans la boutique de combinaisons de ski il y a 2 jours. Nos vacances ont été IMPRESSIONNANT, mais avez-vous une chance de pouvoir accomplir ce miracle de Noël et de le trouver pour nous? Merci beaucoup, la famille Millar !! ”

Les fans de BTS ont partagé la publication sur Twitter, se pressant mutuellement d’essayer d’aider à retrouver l’ours de la famille. Après que les fans ont commencé à passer le mot, Millar a appris de la Laponie du Père Noël que l’ours avait été trouvé en Finlande.

Millar a remercié ARMY sur Twitter en écrivant: «DES NOUVELLES ÉTONNANTES! Nous venons d’apprendre de @SantasLapland que notre ours disparu a été retrouvé en Finlande ce matin! Un grand merci à eux et aux milliers de fans de @BTS_twt qui ont posté des tweets comme celui ci-dessous au cours des dernières 24 heures. Mes enfants sont tellement ravis !!! ”

Les fans des BTS ont fait don à des œuvres de bienfaisance pour James Corden et Ashton Kutcher

BTS est apparu sur The Late Late Show avec James Corden le 28 janvier. À la fin de l’émission, le groupe a joué à cache-cache avec Corden et Kutcher. Afin d’honorer Corden et Kutcher, les fans de BTS ont fait un don à deux œuvres de bienfaisance différentes.

Magic Breakfast est un organisme de bienfaisance basé à Londres qui fournit des petits-déjeuners nutritifs aux enfants défavorisés du Royaume-Uni Corden qui avaient déjà fait un don à l’organisme de bienfaisance, alors les fans de BTS se sont encouragés mutuellement sur les réseaux sociaux à faire un don.

Buzzfeed News a confirmé que les fans de BTS avaient fait un don de 7 500 £ en 17 heures. Les 585 dons provenaient de 54 pays différents et ont fourni 25 419 petits déjeuners. Magic Breakfast a par la suite confirmé sur Twitter que les dons totalisaient 36 271 petits déjeuners.

Kutcher a cofondé Thorn, une organisation de lutte contre la traite des êtres humains qui se concentre sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à l’échelle internationale. Afin de remercier Kutcher pour son respect et de s’amuser avec BTS, les fans ont également fait un don à Thorn. Corden et Kutcher ont remercié les fans de BTS pour leurs dons et leur soutien.

“Merci @BTS_twt et l’armée pour l’amour de @thorn”, a tweeté Kutcher.

«Oh mec. Cette armée BTS est réelle et pleine d’amour et c’est génial! Vous n’avez aucune idée du nombre d’enfants que vous avez aidés. Merci merci merci x », a tweeté Corden.