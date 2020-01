Comment les fans réagissent vraiment à Reid et Max

Les fans de Criminal Minds sont plus que ravis du nouvel intérêt amoureux du Dr Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) pour Max (Rachael Leigh Cook). Ils se sont rencontrés dans le dernier épisode de la série et les fans sont plus que ravis de ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de Reid. Lisez la suite pour savoir comment les fans réagissent.

Les téléspectateurs attendent depuis longtemps que le Dr Spencer Reid trouve une femme

Matthew Gray Gubler | Cliff Lipson / CBS via .

Les fidèles fans de Criminal Minds savent que la vie amoureuse de Reid fait défaut à bien des égards. Rien ne semble jamais marcher pour lui. Cependant, cette nouvelle connexion qu’il a établie avec Max pourrait aller de l’avant.

Le thérapeute de Reid lui dit de s’absenter du bureau et il finit par rencontrer Max. Son neveu rencontre d’abord Reid et les choses décollent de là pour la paire. Leur connexion est indéniable et j’espère que cela pourrait signifier une fin heureuse pour Reid.

Les fans réagissent à Reid et Max

Alors, que disent les fans de la nouvelle amitié qui

espérons être quelque chose de plus? Les gens soutiennent massivement Reid et

Max se réunissant.

“On dirait que Reid a rencontré sa future femme”,

L’utilisateur de Reddit a théorisé.

«J’espère que oui», a convenu un autre.

Beaucoup de gens veulent juste que cela fonctionne pour Reid. «J’ai vraiment

j’espère qu’ils n’éloigneront pas Max de Reid comme avec Maeve. Je ne peux pas en prendre plus

le chagrin de Spence. Espérons que cela lui restera fidèle 💜 », a expliqué un autre

L’utilisateur de Reddit a écrit.

Les téléspectateurs ont de nouveaux surnoms pour le couple, dont «ReMax» et «Maxcer»

Un utilisateur de Reddit a même un nouveau surnom pour le nouveau duo. “Je suis

va officiellement commencer à appeler Reid et Max «ReMax» 😅 », ils

dit hilarante.

Sur le compte Twitter officiel de Criminal Minds, une image

a été posté de Reid rencontre Max pour la première fois. Les fans ne pouvaient pas aider mais

répondre pleinement à ce qu’ils pensent de la nouvelle relation possible.

“Ravi de le revoir dans une situation romantique !!! Allez Spencer », un Twitter

commenté par l’utilisateur.

Les fans veulent que Reid soit heureux

Les gens veulent juste voir Reid heureux et en couple avec

Quelqu’un. Il le mérite aussi. “Donnez-nous juste une saison de plus avec lui heureux, c’est

tout ce que je demande, nous avons pu voir les relations de tout le monde se dérouler et changer et Spencer

mérite mieux “, a déclaré un autre utilisateur.

Instagram n’est pas différent. Les fans sont là pour cette nouvelle relation

entre Reid et Max. “La nation Maxcer fait du bruit”, a déclaré un utilisateur d’Instagram.

“Oooh j’aime ce que je vois !!!! «Allez-y, Reid»

quelqu’un d’autre a écrit.

“Enfin, obtenir ce qu’il mérite, aimer cela pour lui”, “un autre

L’utilisateur Instagram a commenté.

«Maxcer! Je suis tellement excité de voir Reid tomber amoureux ”,” quelqu’un

sinon sonna le coup.

Les téléspectateurs de la série veulent vraiment que Reid soit heureux. Il a été

traité une main moche quand il s’agit de l’amour et il mérite un peu de bonheur dans son

la vie. Puisque c’est la dernière saison, les fans ne peuvent qu’espérer que cette relation

durer pour l’agent BAU préféré de tous.

Espérons que les fans pourront voir plus de Reid et Max ensemble avant la fin de la dernière saison. La majorité des gens semblent vraiment aimer la nouvelle dynamique de Reid et veulent en voir plus dans la saison 15.