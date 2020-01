Comment les membres du Fanclub BTS obtiennent la priorité lors de l’achat de billets

BTS vient d’annoncer leur Map of the Soul Tour 2020 et l’anticipation est écrasante. Les billets ne sont même pas encore en vente et la demande semble déjà être à un niveau record. Pour s’assurer que les billets finissent entre les mains des fans, les fans de BTS avec une adhésion officielle au fanclub ont la priorité lors de l’achat de billets.

BTS | Kevin Winter / . pour iHeartMedia

Big Hit Entertainment a introduit un nouveau système de billetterie en 2019

En juin 2019, Big Hit Entertainment a présenté un nouveau système de billetterie pour le 5e rassemblement de BTS. La société a de nouveau mis en œuvre la nouvelle politique de Love Yourself de BTS: Speak Yourself [The Final] à Séoul et le concert de BTS en Arabie Saoudite.

Pour les concerts nationaux en Corée du Sud, les membres du fanclub ont pu participer à une tombola. S’ils étaient sélectionnés, ils pourraient alors réclamer un étage aléatoire ou un siège de premier niveau. Après la tombola, les membres du fanclub ont participé à une période de réservation anticipée pour réclamer les sièges restants sur le site.

Pour le concert du BTS en Arabie Saoudite, une seule section sur le sol faisait partie de la tombola. Les gagnants du tirage au sort pour le concert de Riyad pourraient réserver jusqu’à quatre billets et avoir également accès au package soundcheck. Il n’y avait pas de période de réservation anticipée et tous les billets de tombola non réclamés faisaient partie de la vente générale.

Le système de loterie a aidé à éliminer les circonstances d’achat de billets injustes comme les scalpers parce que les détenteurs de billets ne pouvaient pas revendre les billets. Pour entrer dans la salle, le nom figurant sur le billet devait correspondre au nom figurant sur la carte d’identité du titulaire du billet et la carte de membre du fan club. Cela a permis aux fans de BTS d’avoir accès aux meilleures places à chaque concert avant le début de la vente générale et les scalpers ont acheté des billets.

Il y a un avantage différent pour cette prochaine tournée BTS

Bien qu’il n’y ait pas de tirage au sort pour l’ARMÉE DE TERRE nord-américaine, il existe un moyen pour les membres du fanclub de bénéficier des avantages du prochain Map of the Soul Tour de BTS. Les membres officiels du fanclub peuvent participer à une prévente via Ticketmaster quelques jours avant la mise en vente des billets pour le grand public.

Pour toutes les dates aux États-Unis et au Canada, les membres du fanclub ont jusqu’au 2 février 2020 pour s’inscrire. S’ils sont sélectionnés, ces fans de BTS recevront un e-mail le 4 février confirmant que leur compte a été vérifié et qu’ils ont été sélectionnés. La prévente d’adhésion officielle au Fanclub ARMY de BTS Global débute ensuite le 5 février à 15 h. heure locale du lieu. Pendant la prévente, les fans peuvent sélectionner jusqu’à deux billets par spectacle.

Les fans peuvent toujours acheter l’adhésion

L’adhésion BTS Global Fanclub ARMY est disponible à l’achat sur Weply. Même si l’inscription à la prévente a déjà commencé, il est encore temps pour les fans de BTS d’acheter l’adhésion pour la tournée.

“Vous n’avez pas d’adhésion au BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY? Vous avez encore le temps de rejoindre le fanclub. Si vous êtes déjà membre de BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY ARMY, visitez ici et postulez pour la PRÉVENTE DES MEMBRES DE L’ARMÉE sur Weply. Si vous n’êtes pas encore membre, visitez ici et inscrivez-vous aujourd’hui. Après avoir rejoint l’adhésion et postulé pour la PRÉVENTE DES MEMBRES DE L’ARMÉE, revenez ici et cliquez sur le bouton qui indique L’ADHÉSION À L’ARMÉE DU FANCLUB OFFICIEL BTS GLOBAL pour s’inscrire à la prévente », lit l’annonce sur Ticketmaster.

Il y a une option pour les non-membres du fan club

Pour les fans qui ne peuvent pas se permettre de devenir membre du fanclub ou qui ne veulent tout simplement pas se joindre, il existe une autre option de prévente pour les fans de BTS. Avec un compte Ticketmaster, les fans peuvent s’inscrire à la prévente de fans vérifiés BTS. Contrairement à l’achat du fanclub, cette inscription en prévente est gratuite.

S’ils sont sélectionnés pour la prévente Ticketmaster Verified, les fans recevront un e-mail de confirmation le 5 février. La prévente de fans vérifiée commencera le 6 février à 15 heures. heure locale du lieu. Chaque fan sélectionné pourra acheter jusqu’à quatre billets au total.

Le prochain album de BTS, Map of the Soul: 7, a vendu 3,42 millions de précommandes de stock du 9 au 15 janvier. Bien que n’étant pas le premier single de l’album, leur nouvelle chanson “Black Swan” a mené les ventes de chansons numériques américaines après sa sortie initiale.

Compte tenu des ventes de la nouvelle musique de BTS, les mesures prises par Ticketmaster et Big Hit Entertainment pour s’assurer que les fans obtiennent des billets ont du sens. Il est clair que la demande pour les dates des concerts nord-américains de BTS est élevée. Après les deux préventes, les billets seront mis en vente pour le grand public le 7 février.