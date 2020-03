Comment les parents de Daniel Radcliffe l’ont aidé à gérer la célébrité de l’enfance

Daniel Radcliffe est devenu une star du jour au lendemain de la première de Harry Potter et de la pierre du sorcier en 2001. Il n’avait que 11 ans à l’époque, et le succès du film l’a propulsé à un niveau de renommée qui n’était pas toujours facile à gérer. Mais heureusement, Radcliffe avait un excellent système de soutien, et il attribue maintenant à ses parents l’aide à faire face à sa renommée.

Daniel Radcliffe est devenu très célèbre à un très jeune âge

Radcliffe a commencé à jouer à l’âge de 10 ans quand il a joué dans la série télévisée de la BBC, David Copperfield. Dans son premier film, Le tailleur de Panama, l’acteur avait un petit rôle mais travaillait aux côtés d’acteurs comme Pierce Brosnan et Geoffrey Rush. Et puis, à peine un an après avoir commencé sa carrière, Radcliffe a décroché le rôle qui allait définir le reste de sa vie.

Le premier film Harry Potter a été présenté en 2001. Avec une recette de plus de 97 millions de dollars au box-office, le film est devenu le deuxième film le plus rentable au moment de sa sortie. Et avec ses co-stars Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton et Matthew Lewis, Radcliffe est devenu une star de cinéma certifiée du jour au lendemain.

Au cours des 10 prochaines années, Radcliffe a joué le rôle principal dans les huit films Harry Potter. L’acteur est devenu synonyme de l’auteur J.K. Le personnage de Rowling. Et son visage se retrouvait sur toutes sortes de marchandises, y compris des livres, des vêtements, des jouets et des jeux.

L’acteur a eu du mal à gérer toute la renommée et le succès

Être sous le contrôle des médias et du public tout le temps ne peut être facile pour personne, et encore moins pour un jeune enfant. Dans une récente interview avec Desert Island Discs de la BBC Radio 4, Radcliffe a expliqué à quel point il était difficile de faire face à sa renommée. Il a également expliqué comment cela l’avait poussé à commencer à boire à l’adolescence.

“Beaucoup de boissons qui se sont produites vers la fin de Potter et un peu après la fin”, a-t-il déclaré au magasin. «C’était un peu la panique, ne sachant pas quoi faire ensuite. Ne pas être – assez à l’aise avec qui j’étais pour rester sobre. »

Radcliffe a également déclaré que l’examen minutieux de sa consommation d’alcool l’avait amené à boire plus. “Si je sortais et que je me saoulais, je serais soudain conscient de l’intérêt que cela suscite parce que ce n’est pas seulement un homme ivre, c’est” Oh Harry Potter qui s’enivre au bar “, a-t-il dit.

Mais Daniel Radcliffe dit que ses parents l’ont aidé à faire face

En discutant avec Desert Island Discs de la BBC Radio 4, Radcliffe a noté que s’engager dans un projet pendant si longtemps coûterait cher à tout enfant, surtout s’ils sont «le soutien de famille pour leur famille». Il a dit qu’à ce moment-là, ils pourraient «se sentir obligés» de rester, même s’ils ne l’apprécient plus.

Mais avec ses parents à ses côtés, Radcliffe a déclaré qu’il avait le soutien dont il avait besoin pour l’aider à rester ancré. Il a dit qu’avec ses autres amis et sa famille, ils ont pu lui donner «suffisamment de recul» sur sa vie et l’aider «à des moments clés».

Cependant, l’acteur de 30 ans, maintenant sobre, a admis que peu importe la difficulté de la célébrité, il n’échangerait son temps pour travailler sur des plateaux de cinéma pour rien. “Mais encore une fois, très heureusement, je savais que j’aimais être suffisamment sur le plateau pour que si tout le reste disparaissait, l’argent et la renommée, j’aimerais toujours être sur le plateau, et je voudrais toujours le faire dans certains façon.”