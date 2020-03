Comment les personnages de Brie Larson doivent changer pour une suite réussie de “ Captain Marvel ”, selon les fans

Les fans de Marvel sont particuliers sur tout, mais ils sont particulièrement particuliers sur le héros qui porte le nom de la société: Captain Marvel. Et ils ont quelques suggestions sur la façon dont son personnage doit changer pour améliorer encore sa suite.

Cependant, cette argumentation n’est pas une chape anti-Brie Larson, comme le sont de nombreux arguments de Captain Marvel. Si quoi que ce soit, ces fans aimeraient voir le personnage ressembler davantage à Larson semble être dans la vraie vie: optimiste et confiant mais pas si glacial et sévère.

Brie Larson face aux critiques des fans

Brie Larson | Paras Griffin / . pour BET

Alors que les fans ont applaudi sauvagement lorsque Brie Larson est venu sur la scène de Comic Con pour l’annonce qu’elle serait Captain Marvel, les autres coins du fandom étaient sceptiques sinon carrément dédaigneux. Larson était et est une actrice de renom, ayant remporté un Academy Award pour Room et prouvé qu’elle pouvait gérer un film d’action à gros budget à Kong: Skull Island, en face de Nick Fury, rien de moins.

Quoi qu’il en soit, certains fans ne l’ont pas réchauffée, faisant circuler des rumeurs infondées selon lesquelles les autres membres de la distribution des Avengers la détestaient. Les fans ont également présenté plus d’une pétition demandant que le rôle soit refondu. Et tout cela se passait même si le film a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office. Larson elle-même professait ignorer la fureur, affirmant qu’elle ne pensait pas que cela valait le temps ou l’énergie pour Google elle-même.

Cependant, certains coins de Reddit prennent en charge Larson, même en espérant toujours que son deuxième film sera encore meilleur que le premier. Et il y a un précédent pour cela dans les films MCU, qui ont apporté des améliorations à leurs suites.

Les suites de Marvel ont tendance à être meilleures que les premiers films

Un thread de Reddit a posé la question: «Quelles sont les qualités dont la suite de Captain Marvel aurait besoin pour réaliser ce que le soldat d’hiver et Ragnarok ont ​​fait pour Cap et Thor?» La question fait suite au consensus général selon lequel Winter Soldier était supérieur à The First Avenger et que Ragnarok était supérieur à Thor et Thor: The Dark World.

Le sujet écrit: “Même si beaucoup de gens aimaient la façon dont Cap et Thor ont été traités dans le premier film Avengers, ils ne sont pas vraiment devenus les favoris des fans avant leurs suites: le soldat d’hiver et Ragnarok les ont vraiment fait ressortir.”

Les fans étaient largement d’accord, suggérant qu’un changement de ton était de mise: «Plutôt que de devenir plus cosmique comme l’a fait Ragnarok, je pense que la suite du capitaine Marvel gagnerait plutôt à doubler le décor terrestre … IMO, les scènes terrestres étaient de loin les supérieures fait partie du premier film », a déclaré un fan.

Les fans veulent voir Carol Danvers s’éclairer

Les fans ont souvent dit qu’ils trouvaient la représentation de Larson du capitaine Marvel trop froide et sévère. Cela se rapproche sans doute des suggestions qu’elle devrait sourire davantage, une suggestion que Larson elle-même a abattue en collant des sourires au fromage sur ses homologues masculins de Marvel.

Cependant, certains fans soutiennent que c’est juste cela – ils veulent voir Carol aborder sa mission avec ce genre d’humour.

Un autre fan a déclaré: «Je dirais de faire descendre le personnage sur la route de la comédie et des soins qui est une force de Brie et de minimiser le côté arrogant de Douchey. Ce n’est pas une des forces de Brie. ”

Un autre fan a exprimé son accord, disant: «Cela semble une sorte de gaspillage que cette charmante et maladroite actrice (peu m’importe ce que disent ses ennemis) joue un personnage aussi sarcastique et sec. Surtout quand la plupart des autres acteurs principaux du MCU jouent plutôt des personnages qui leur ressemblent beaucoup. Le capitaine Marvel doit ressembler davantage à Larson, c’est ce que je dis. “

Il reste à voir si et quand Marvel et Larson pourraient accepter ces suggestions. Le script de la suite est censé être en préparation, alors recherchez Captain Marvel 2 en 2022 ou 2023.