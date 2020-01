Comment les stars ont rendu hommage à Kobe Bryant aux Grammys 2020

le Grammy Awards 2020 a débuté au Staples Center de Los Angeles le dimanche 26 janvier – quelques heures seulement après l’ancien Laker Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, ont été tué dans un accident d’hélicoptère.

Le Staples Center a accueilli de nombreuses victoires historiques du grand joueur de la NBA, et les fans de deuil ont transformé la zone entourant le lieu des Lakers au centre-ville de Los Angeles en une mer de pourpre et d’or.

.

La tenue de la 62e cérémonie annuelle était Alicia Keys, qui s’est efforcé de garder l’ambiance positive malgré une “tristesse folle en ce moment parce que, plus tôt aujourd’hui, Los Angeles, l’Amérique et le monde entier ont perdu un héros. Et nous sommes littéralement debout ici, le cœur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a construite . “

“En ce moment, Kobe et sa fille, Gianna, et tous ceux qui ont été tragiquement perdus aujourd’hui sont dans notre esprit, ils sont dans nos cœurs, ils sont dans nos prières, ils sont dans ce bâtiment, et je voudrais j’aimerais demander à tout le monde de prendre un moment et de les maintenir à l’intérieur de vous, de les maintenir à l’intérieur de vous et de partager notre force et notre soutien avec leurs familles “, a-t-elle poursuivi, alors que la foule étoilée baissait la tête en silence. “Nous n’aurions jamais imaginé dans un million d’années que nous devions commencer la série comme ça. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Nous voulions donc faire quelque chose qui pourrait décrire un tout petit peu ce que nous ressentons tous en ce moment.”

Elle a ensuite fait ressortir Boyz II Men de la rejoindre pour une représentation sincère de “Il est si difficile de dire au revoir à hier”.

Prenant le piano un peu plus tard, Keys a peaufiné les paroles de “Someone You Loved” de Lewis Capaldi pour souligner les musiciens honorés la nuit et rendre un hommage supplémentaire à la défunte star de la NBA, qui, selon elle, aimait la musique.

Voici comment les célébrités qui ont assisté à la plus grande soirée musicale ont rendu hommage à Kobe Bryant:

Diplo

“Je ne le croyais pas au début. Je ne le crois toujours pas,” Diplo Raconté Ryan Seacrest sur le tapis rouge. “C’est dévastateur. C’est triste. Je ne peux pas imaginer perdre un de mes enfants ou un père ou un membre de la famille. Il était si jeune. Il avait mon âge, 41 ans, et il avait tellement plus à faire.”

“Et d’être ici à Staples en ce moment, et de lever les yeux; vous voyez son maillot là-haut et vous sentez juste l’énergie. Nous faisons les Grammys ici, mais 82 matchs par an ils jouent dans le stade – – désolé, dans cette arène – et Kobe a apporté cette énergie à Los Angeles pendant 20 ans. “

Seacrest a demandé: “Quelle émotion pensez-vous que votre canal traversera lorsque vous serez sur scène à l’intérieur du Staples Center ce soir?”

“Quelqu’un comme ça,” répondit Diplo. “Il transcende l’emblématique. Donc, il va être vivant pour toujours, je veux dire, je pense qu’il va rester pour toujours. Je pense que, dans ce bâtiment, vous avez tellement d’énergie créative, et un athlète comme lui – c’est un génie créatif, donc … Il est l’un de nous. “

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra a écrit le numéro 24 sur son ongle avec un Sharpie.

. / Instagram

Lizzo

Lizzo a ouvert le spectacle avec une performance qu’elle a commencé en criant Kobe dans le micro. “Je pleure parce que je t’aime!” elle a ceinturé. Elle a ensuite remporté le prix de la meilleure performance solo pop pour “Truth Hurts” et a dit au public que tous ses problèmes mineurs et le stress de la journée avaient disparu quand elle a appris la nouvelle.

“Je veux juste dire toute cette semaine … Je suis perdu dans mes problèmes, stressé puis en un instant, tout cela peut disparaître et vos priorités changent vraiment et aujourd’hui, tous mes petits problèmes que je pensais être importants alors que le monde est parti et je me rends compte qu’il y a des gens qui souffrent en ce moment “, a-t-elle dit.”

Smokey Robinson

Légende de Mowtown Smokey Robinson a dit à Seacrest que c’était “une journée très solennelle, pas de question à ce sujet. Je déteste que cela devait arriver un jour où nous célébrons – Nous sommes ici, nous célébrons la musique et tout ça, et ici ça vient . Horrible.”

“Je sais que ça va être un peu sombre, mais je veux juste célébrer”, a-t-il ajouté. “C’est ce que nous avions prévu avant que tout cela ne se produise. Nous allions venir ce soir, nous amuser, célébrer et passer un bon moment, et ce genre de mettre un frein à cela, surtout pour les gens qui connaissaient Kobe. Et de penser à le danger qu’il soit là avec sa fille, en tant que père et qu’il n’y a rien que vous puissiez faire, c’est rude. “

Commun

Commun a dit à Ryan: “Dans ces situations, je fais de mon mieux pour le donner au Créateur et juste essayer de répandre la joie que nous pouvons avoir et penser aux choses positives et envoyer autant d’amour à sa famille que … Nous le ressentons tous et le ressentons à notre manière, mais sa famille et ses proches le ressentent d’une autre manière. “

“Je le donne juste à Dieu, et j’espère qu’aujourd’hui nous pourrons célébrer à travers la musique, mais ce n’est rien qui puisse nous enlever ce qu’est la vie”, a poursuivi le rappeur. “Je veux juste dire que Dieu bénisse son âme et sa fille et tous ceux qui étaient dans cet hélicoptère. Cela vous fait juste penser aux gens dans le monde. Mec, nous l’aimons.”

SA.

“Honnêtement, Kobe m’inspire et me donne de la motivation à cause de son dynamisme et de la façon dont il travaille dur, et je veux canaliser cette même énergie,” SA. m’a dit. “Tout le monde sait à quel point il travaille dur, et j’admire vraiment ça. C’est une légende.”

DJ Khaled

DJ Khaled a dit à Ryan l’hommage de la soirée au rappeur tué Nipsey Hussle était également pour Kobe Bryant. “Les nouvelles sont dévastatrices. Il est même difficile d’en parler. Mais ce que nous allons faire, c’est remonter le moral et rendre hommage et montrer de l’amour, parce que Nispey dirait:” Le marathon continue. “”

Lil Nas X

Au cours de sa performance de “Old Town Road”, Lil Nas X orné son ensemble avec un maillot Kobe Bryant.

Ryan Seacrest

Hébergeant la couverture du tapis rouge d’E!, Ryan Seacrest a commencé par dire qu’il “commençait le spectacle sur une note très sombre. Nous voulons prendre un moment pour dire que nous sommes profondément attristés par le décès de Kobe Bryant, sa fille Gianna et les autres”. à bord de l’hélicoptère, qui s’est tragiquement écrasé aujourd’hui à Calabasas, en Californie. ” Il l’a appelé “l’un des plus grands joueurs de basket-ball et des meilleurs athlètes à avoir jamais vécu. Sa perte sera ressentie encore plus profondément ce soir à un endroit qu’il considérait comme chez lui”.

Giuliana Rancic

Co-hôte de Seacrest, Giuliana Rancic, a ajouté: “Mon cœur est si lourd aujourd’hui, comme tant de gens qui regardent. Pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. En tant que mère, en tant qu’épouse, en tant qu’humaine, mon cœur va à Vanessa et à leurs ce soir en famille, d’abord et avant tout.

Trevor Noah

Seacrest a déclaré que l’un des premiers tweets qu’il a vu sur les nouvelles dévastatrices venait de Trevor Noah. “Que ressentiez-vous et l’avez-vous déjà traité?” Il a demandé.

“Je ne pense pas avoir encore rien traité”, a répondu le comédien. “Je ne pense pas que quiconque l’ait fait. Vous savez, c’est très étrange quand vous sentez que vous connaissez quelqu’un à cause de tous les moments et impacts qu’ils ont eu sur votre vie” et je pense que c’est ce que beaucoup de gens vivent avec des nouvelles de Kobe Bryant, de sa fille et des autres personnes impliquées dans l’accident. “

“Et c’est une de ces expériences où vous pouvez le ressentir. Vous pouvez le ressentir”, a-t-il ajouté. “Et tout le monde entre et nous nous célébrons aujourd’hui, mais en même temps, on a l’impression que maintenant tout le Staples va célébrer quelqu’un qui vient de viser l’excellence, tu sais? Quelqu’un qui a inspiré les autres à être les meilleurs ils pourraient être.”

Dua Lipa

Dua Lipa a déclaré que la nouvelle était “incroyablement triste. Il est très difficile de voir tout ce qui se passe en ligne également. J’ai l’impression que tout le monde à L.A. est debout, et c’est vraiment bouleversant.”

Sibley Scoles

Le journaliste d’Access Hollywood arborait également le numéro de Kobe sur son bras.

. / Instagram

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

Chaque look incontournable des Grammy Awards 2020