Comment LL Cool J a-t-il obtenu son nom?

Cool J est connu pour avoir joué dans l’émission à succès NCIS:

Los Angeles en tant que Sam Hanna. Il est également connu pour sa carrière réussie dans le rap.

Vous vous demandez peut-être comment l’artiste a conçu son rap

Nom. Voici ce que Showbiz Cheat Sheet sait sur l’origine des LL Cool J’s

Nom.

Que signifie le nom LL Cool J?

LL Cool J est né James Todd Smith le 14 janvier 1968. Si vous

je ne me souviens pas de lui à partir du moment où sa carrière de rap a été chaude,

ce que son nom de scène représente. Il a révélé que le nom LL Cool J signifie

“Les femmes adorent Cool James.”

Au cours d’une interview avec le magazine Glamour, l’acteur de NCIS: Los Angeles a déclaré que ses camarades de casting ne l’appelaient pas LL Cool J. Sa femme, Simone, l’appelle également Todd.

Comment LL Cool J a obtenu son nom

LL Cool J a déclaré à Katie Couric qu’il

est venu avec le nom Ladies Love Cool James quand il avait 16 ans. Il a dit

c’était juste un vœu pieux de sa part. Il voulait vraiment être populaire auprès de

les dames, c’est comme ça qu’il a trouvé le nom. «J’avais un ami, son nom

est Playboy Mikey D, c’est un artiste de rap », a déclaré LL Cool J à Couric. «Nous étions dans un

regrouper. Un jour, je marchais dans la rue et j’ai dit: «Je veux un

nom cool. “” LL Cool J a dit le nom juste

coincé avec lui.

L’acteur dit quand il a dit pour la première fois aux cadres

maison de disques ce qu’il voulait que son nom de rap soit, ils hésitaient parce que le

le nom était trop long. “C’était une sorte de vœu pieux”, a déclaré LL Cool J lors d’un

entretien avec Jimmy Kimmel. «Quand j’étais plus jeune, je voulais que mon nom soit Ladies

J’adore Cool James », a-t-il poursuivi. “Quand je parlais à Rick Rubin et je lui ai dit

lui, je m’appelle Ladies Love Cool James, a-t-il dit, “C’est un peu long pour le

étiquette. “Et puis il a dit:” Pourquoi ne faisons-nous pas juste LL? “”

Station de radio de LL Cool J

En 2018, LL Cool J a annoncé qu’il aurait sa propre radio

sur Sirus XM intitulée Rock the Bells (le nom de sa chanson à succès de 1985).

La station est diffusée sur le canal 43 et propose de la musique hip-hop classique et

entretiens. “Je fais ça pour la culture. Je fais ça pour ces gars qui

commencé [in hip-hop] de bonne heure. C’est comme un de mes projets passionnels », a déclaré LL

Cool J lors d’une interview avec Jimmy Kimmel. «J’ai été exposé au hip-hop sur le

rue à travers des bandes mixtes et des cassettes, pas par la radio », ajoute-t-il.

Le rappeur dit qu’il a d’abord été exposé à la musique hip-hop quand

il avait environ 8 ou 9 ans et il a commencé à écrire des chansons quand il avait 12 ans

ans. Il a commencé à enregistrer professionnellement à l’âge de 14 ans et a décroché son premier

contrat majeur avec Def Jam à l’âge de 16 ans.

