Comment Luke Cage peut s’intégrer dans le redémarrage du “ Fantastic Four ” de Marvel

Les récentes mises à jour de Marvel sur ses calendriers de sortie des phases 4 et 5 étaient attendues, mais cela n’a rien fait pour étouffer les théories des fans sur ses émissions et films à venir. C’est trop amusant.

Bien qu’il y ait une certaine déception à propos du brassage de certains films, le mouvement ouvre une nouvelle boîte de vers théoriques en ce qui concerne les propriétés Marvel qui sont actuellement entre les mains de propriétaires non Marvel.

Plus précisément, le nom de Luke Cage est jeté dans le mélange pour une éventuelle apparence MCU. Mais où et comment s’intégrerait-il dans l’univers en expansion? Les Quatre Fantastiques est une possibilité.

Luke Cage de Marvel | David Lee / Netflix

Pourquoi l’espoir de Luke Cage jaillit pour MCU

Actuellement, The Defenders sont des résidents de Netflix, où des héros tels que Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil et Iron Fist ont reçu des sorties en solo. À la fin de cette année, leurs baux seront en place sur la plate-forme de streaming et les droits reviendront à Marvel.

Les fans sont ravis de la perspective que Luke et le reste des Defenders rentrent chez eux à Marvel, où une myriade de possibilités pour les personnages peuvent s’ouvrir.

Luke Cage a été sur Netflix pendant deux saisons, et dans le dernier épisode, le héros de Harlem s’est retrouvé dans une nouvelle position et sans renouvellement. Son histoire était incomplète.

Pourquoi certains croient que Luke Cage peut apparaître dans les “Quatre Fantastiques”

film

Comme la plupart des personnages de Marvel, Luke Cage a une histoire riche en

le canon de la bande dessinée. Après s’être acclimaté à ses pouvoirs et transformé en

le super-héros que nous connaissons aujourd’hui, il a combattu le crime seul et en équipe.

Le “Hero for Hire” a une histoire de travail avec Jessica Jones (sa future épouse), The Defenders, Avengers et avec les Fantastic Four. Avec ce dernier prêt pour un nouveau film, les gens croient que ce serait l’introduction parfaite pour Luke dans le MCU.

Dans les bandes dessinées, Luke Cage a travaillé avec The Thing from the Fanatastic Four pour combattre Braggadoom. Dans une bande dessinée Marvel de 1976, Cage a pris son autre nom – Power Man – et a été présenté aux côtés des Fantastic Four en remplacement de Ben Grimm – alias The Thing. La Chose était temporairement sans pouvoirs et M. Fantastic a amené Cage dans le giron.

Il a affronté le docteur Doom et Galactus, les détruisant tous les deux à différents stades de la bande dessinée. Et bien sûr, il a été dans le bâtiment Baxter.

Si le film Fantastic Four introduit l’un de ces méchants dans la mêlée, alors un camée de Luke Cage pourrait être une possibilité. Le MCU aime glisser ces apparitions spéciales dans les films et chacun de ces méchants a une longue histoire de bande dessinée avec les Fantastic Four. Heck, Galactus avait même une série de trilogie.

Que sait-on du redémarrage de “Fantastic Four”

On ne dit pas grand-chose des Fantastic Four à part les plans de Marvel pour ramener la franchise. On ne sait pas quelle version du collectif de super-héros sera ressuscitée, mais le film de 2015 les a trouvés confrontés au docteur Doom.

Il est supposé que Marvel Studios va créer une nouvelle histoire depuis que les droits du film leur sont revenus.

Avant cela, les droits étaient avec Fox. Sachant que Marvel puise dans ses racines de bande dessinée lors de la création de contes cinématographiques, un pop-up Luke Cage n’est pas si farfelu.