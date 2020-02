Comment Marc saigne dans la relation de Kate et Toby dans le présent

La trilogie des Big Three est enfin terminée – mais les fans de This Is Us n’ont jamais été plus préoccupés par Kate passée et présente (Hannah Zeile et Chrissy Metz). À la fin de l’épisode 13 de la saison 4, intitulé «Un enfer d’une semaine: troisième partie», Rebecca (Mandy Moore) est devenue le héros de sa fille – quelle que soit la chronologie. Cela dit, il est clair que la relation de Kate avec Marc (Austin Abrams) a toujours des effets durables, surtout en ce qui concerne son mariage avec Toby (Chris Sullivan).

Qu’est-il arrivé à Kate dans «This Is Us» Saison 4 Episode 13?

Dans l’épisode «L’enfer d’une semaine» de Kate, This Is Us a exploré la relation de la fille Pearson avec Rebecca, Toby et Marc. Comme mentionné, Rebecca devient le héros dont Kate a besoin. Cependant, les choses commencent à s’effondrer avec Marc et Toby.

Dans le passé, Marc montre quelques drapeaux rouges majeurs. Au magasin de disques, Kate et Marc travaillent et ils semblent s’amuser. Puis, quand Kate cherche du chocolat, Marc l’arrête et lui rappelle son alimentation.

Pendant ce temps, un client arrive et demande une chanson. Après que Marc ait donné sa réponse, Kate le corrige. Marc s’en va, en colère. Plus tard, Kate est au téléphone avec Marc et il est toujours livide, laissant Kate confuse.

Enfin, Rebecca a du temps en tête-à-tête avec Marc et Kate avant le grand dîner d’anniversaire. Marc arrive en retard et joue – mais les scénaristes lui donnent également quelques moments de rachat avec Kate. Néanmoins, Rebecca n’approuve pas.

Lorsque Kate pose des questions sur les clés de la cabine Pearson, Rebecca admet qu’elle n’est pas à l’aise avec Marc. Rebecca et Kate se battent. C’est la première fois que Kate est vue par quelqu’un comme un amoureux. Elle sort en trombe.

Puis, en montant vers la cabine, Kate et Marc se battent. Marc a quitté son emploi au magasin de disques. Et quand Kate ne fait pas de même, il conduit plus vite pour effrayer sa petite amie. Ils s’arrêtent et elle veut prendre l’air. Mais ensuite Marc la laisse tomber au milieu de nulle part, lui criant «gros visage» avant de partir. Finalement, après que Kate a appelé sa mère dans une station-service, Marc se présente et s’excuse.

Les choses ne sont pas aussi dramatiques de nos jours – mais c’est comme le calme avant la tempête. Auparavant, Toby avait dit à Kate qu’il souffrait de la cécité de bébé Jack. Alors, quand Kate propose une retraite avec leur fils, Toby hésite à partir.

Le matin du, Toby dit qu’il est submergé de travail. Rebecca appelle et Kate dit que son mari ne peut pas y aller. Alors Rebecca va à la place de Toby. À la retraite, Kate admet qu’elle a du mal. Elle a besoin de Toby pour emmener Jack nager ou faire du vélo à cause de son anxiété. Mais après une conversation sincère, Rebecca assure à sa fille qu’elle peut le gérer, même sans Toby.

Quand Kate rentre chez elle, elle s’ouvre à Toby, lui disant ce dont elle a besoin. “Pouvez-vous faire cela?” elle demande. «Pouvez-vous être l’homme dont j’ai besoin que vous soyez? Le père Jack a besoin que tu sois?

“Je veux”, répond Toby. Et malheureusement, la livraison n’est pas convaincante – pour le public ou Kate.

Hannah Zeile explique comment Marc affecte le mariage de Kate avec Toby dans «This Is Us»

Avant que This Is Us ne diffuse l’épisode centré sur Kate le 11 février, le showrunner Isaac Aptaker a révélé que la première romance de Kate avec Marc affecterait sa vie à l’avenir.

“Cela va définitivement dans un endroit malsain qui va avoir un impact réel sur Kate et rester avec elle au fil des ans”, a déclaré Aptaker à Entertainment Weekly en novembre.

Maintenant, les téléspectateurs commencent à voir comment la violence verbale de Marc se répercute sur le mariage de Kate avec Toby. Puis, en parlant avec The Wrap, Zeile a expliqué exactement comment l’influence de Marc sur Kate se manifeste de nos jours.

«Je pense vraiment que lorsque vous êtes maltraité verbalement et réprimé et mal soutenu – comme dans cet épisode où Marc l’appelle un« gros visage »- je pense que la plupart du temps, les gens pensent que c’est à cause de leur propre fait », A déclaré Zeile. “Ils pensent,” Peut-être que si j’étais plus mince et j’étais en meilleure forme ou j’étais plus jolie, il ne me traiterait pas comme ça. “”

L’actrice a poursuivi: “Mais ce n’est pas vrai, c’est vraiment [the abuser’s] propre problème. Et je pense que l’insécurité. Kate avait toujours un doute sur elle-même et était toujours en insécurité. Je pense que Marc les a définitivement encouragés. Et maintenant, nous pouvons en quelque sorte voir dans son mariage l’insécurité qu’elle éprouve maintenant que Toby se met en forme. »

Zeile a ensuite évoqué le texte du groupe CrossFit de Toby et le fait qu’il cachait Cara à Kate. Et en conséquence, “vous pouvez voir [Kate] sorte de commencer à tourner en spirale dans sa tête et à ressentir probablement des sentiments similaires à ce qu’elle a ressenti dans sa première relation. “

À quoi s’attendre de Marc, Kate et Toby aller de l’avant

En parlant avec Bustle, Zeile a confirmé que le scénario de Kate et Marc fera en sorte que “les téléspectateurs se sentiront récompensés” et “épanouis” une fois qu’il sera terminé sur This Is Us. Cela dit, les fans n’ont pas fini de voir l’étendue des abus de Marc. Dans une interview avec Entertainment Weekly, Aptaker a expliqué ce qui se passe lorsque Rebecca arrive au chalet pour sauver Kate.

“C’est beaucoup plus compliqué que de simplement sauver une princesse, car c’est une fille qui ne sait pas nécessairement qu’elle a besoin d’être sauvée”, a déclaré la showrunner. «Une partie d’elle est consciente que c’est toxique. Mais une autre partie, peut-être plus grande, d’elle pense: «C’est l’amour de ma vie. C’est la première personne qui m’a jamais dit qu’il m’aime, qui a toujours voulu être en relation avec moi, et je ne veux pas laisser tomber. »

Il a poursuivi: “C’est donc beaucoup plus compliqué que de simplement sauver quelqu’un qui sait qu’il doit être sauvé.”

Chrissy Metz dans le rôle de Kate dans «This Is Us» | Ron Batzdorff / NBC

Aptaker a également confirmé que la maltraitance de Marc était «certainement un facteur contributif» aux problèmes d’alimentation et de poids de Kate.

“Un premier amour est si formatif et façonne la façon dont vous vous voyez”, a-t-il déclaré. «Et je pense que la façon dont Marc lui parle et la traite a un grand impact sur son estime de soi et sa valeur personnelle pendant un certain temps.»

Pendant ce temps, l’histoire de Kate et Toby continuera de se dérouler sur This Is Us. Et j’espère que le couple trouvera bientôt une solution.

“Au cours de nos prochains épisodes, nous aurons une bien meilleure idée de savoir si Kate et Toby vont pouvoir surmonter cet obstacle immédiat de” Toby peut-il être le père dont Jack a besoin? “”, A déclaré Aptaker.

Lire la suite: Le créateur de «This is Us» dit que les scénaristes ne tueront pas ce personnage