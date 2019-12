Comment Mathew Knowles a réagi à Jay-Z et à la lutte contre les ascenseurs de Solange

Les choses entre Jay-Z et Solange peuvent être cool maintenant, mais en 2014, les caméras les ont surpris en train de se battre. Solange a été vue battre et donner des coups de pied à Jay-Z alors que sa sœur, Beyoncé, se tenait silencieusement et regardait. Les images ont étonné les fans du monde entier – et même certaines personnes les plus proches du trio.

Voici comment le père de Beyoncé et Solange, Mathew Knowles, a réagi en voyant les images.

Solange Knowles, Beyonce et Jay-Z lors d'un événement en 2008 | Photo de Lester Cohen / WireImage

Mathew Knowles a récemment dévoilé la bagarre des ascenseurs

Dans une interview avec VladTV en décembre 2019, Knowles a partagé sa réaction en voyant sa fille attaquer Jay-Z. Le trio avait quitté une after-party pour le Met Gala 2014 et était dans un ascenseur lorsque l'attaque a eu lieu. (Les images du combat ont été fournies à TMZ, qui les a ensuite partagées avec le public.)

"J'ai dit à plusieurs reprises dans des interviews que j'avais vraiment éclaté de rire (après avoir vu les images) parce que je connaissais Solange et sa personnalité", a expliqué Knowles. "Elle est parfois un pétard."

"Ce qui était drôle, ce sont les personnalités", a poursuivi Knowles. «Beyoncé est là, calme et recueillie, et Jay et Solange ont leurs différences. Ensuite, ce sont les lumières, la caméra et il est temps de se mettre au travail. »

Il a ensuite félicité Jay-Z pour son calme et pour avoir fait «ce qu'un homme est censé faire» dans de telles situations. Knowles a également noté qu'il n'avait «jamais» interrogé Solange sur l'altercation.

Qu'ont dit Beyoncé, Jay-Z et Solange à propos de la lutte contre l'ascenseur?

Peu de temps après l'incident, le trio a fait une déclaration conjointe à l'Associated Press qui disait:

«Suite à la diffusion publique des images de sécurité de l'ascenseur du lundi 5 mai, il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui a déclenché l'incident malheureux. Mais le plus important, c'est que notre famille y a travaillé. »

«Jay et Solange assument chacun leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ils reconnaissent tous les deux leur rôle dans cette affaire privée qui s'est déroulée dans le public. Ils se sont tous deux excusés et nous avons progressé en tant que famille unie. »

«Les informations selon lesquelles Solange est en état d'ébriété ou affichent un comportement erratique tout au long de la soirée sont tout simplement fausses. À la fin de la journée, les familles ont des problèmes et nous ne sommes pas différents. Nous nous aimons et surtout nous sommes une famille. Nous avons mis cela derrière nous et espérons que tout le monde fera de même. "

On ne sait pas pourquoi Solange a attaqué Jay-Z

Ils n'ont jamais fourni de raison pour l'explosion. Mais il a longtemps été dit que Solange avait attaqué son beau-frère pour avoir prétendument trompé Beyoncé.

Beyoncé et Jay-Z semblaient tous deux éclairer ces rumeurs dans des projets musicaux ultérieurs. Dans Lemonade de 2016, Beyoncé a semblé laisser entendre qu'elle avait été trompée; Jay-Z a confirmé qu'il avait été infidèle dans son album de 2017, 4:44.

Mais ils ont dépassé leurs luttes et sont toujours ensemble, au moment de l'écriture.

Jay-Z a déclaré au New York Times Magazine en novembre 2017: «(J'étais) vraiment fière de la musique qu'elle a faite, et elle était vraiment fière de l'art que j'ai sorti. Et, vous savez, à la fin de la journée, nous avons vraiment un respect sain pour le métier des uns et des autres. Je pense qu'elle est incroyable. "

Il a également déclaré au podcast Rap Radar en 2017 que lui et Solange se débrouillaient bien.

"Nous avons eu un désaccord jamais", a-t-il dit, faisant apparemment allusion à la lutte contre l'ascenseur. «Avant et après, nous avons été cool. Elle est comme ma sœur. Je vais la protéger. C’est ma sœur, pas ma belle-sœur, ma sœur. »