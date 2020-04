Comment Maurice Bernard a appris à devenir ses personnages

Maurice Benard est l’un des visages les plus célèbres de la télévision de jour, mais même il avait du travail à faire quand il est devenu grand. Dans une récente interview, l’acteur a expliqué comment il avait affiné ses talents d’acteur avant de faire ses débuts à l’hôpital général.

Maurice Benard | David Crotty / Patrick McMullan via .

L’acteur a récemment révélé des détails sur sa trajectoire de carrière

Benard joue le gangster Sonny Corinthos à l’Hôpital général depuis 1993. Bien qu’il soit un gangster, le personnage est un héros et non un méchant, et Corinthos est l’un des personnages les plus populaires de l’histoire de la série. Le personnage est la moitié de deux supercouples majeurs de l’Hôpital général: l’un avec Carly Benson et l’autre avec Brenda Barrett.

Avant la publication de ses mémoires, Nothing General About It, Benard a révélé beaucoup de détails sur sa carrière légendaire à la télévision de jour.

Selon la description officielle des mémoires, Benard «revient sur sa jeunesse dans une petite ville et sa relation ténue avec son père. Il décrit comment son trouble bipolaire a commencé à faire surface dans l’enfance, comment il a eu du mal à comprendre les sautes d’humeur cahoteuses qu’il a connues et comment un médecin a finalement sauvé sa vie. »

Benard a révélé des histoires courtes sur les réseaux sociaux sur de grandes expériences avec ses co-stars comme Laura Wright, qui joue Carly, et Dominic Zamprogna, qui a joué Dante Falconeri.

L’expérience de Maurice Benard dans l’utilisation d’un entraîneur par intérim

Dans une récente interview avec Soaps in Depth, l’acteur a parlé de ses expériences avant de décrocher le rôle de Sonny à l’Hôpital général et comment il a appris à améliorer ses compétences d’acteur. Comme la plupart des stars du savon, Benard a participé à plusieurs émissions. Il a d’abord joué un rôle dans All My Children, et pour son travail dans la série, il a été nominé pour un prix Soap Opera Digest.

“Quand j’ai joué Nico sur All My Children et Desi dans Lucy & Desi: Avant le rire, je ne savais pas ce que je faisais. Je n’avais pas de technique, mais j’avais du talent, des émotions et des instincts. “

Ensuite, Benard dit qu’il a commencé à travailler avec un entraîneur agissant et a appris la méthode agissant.

«J’avais un entraîneur par intérim qui m’a humilié, parce qu’il croyait en moi! Quand je suis arrivé avec ce gars, il a complètement changé mon jeu. Et quand j’ai eu GH, j’étais un tout autre acteur. J’ai appris à devenir une autre personne », a-t-il déclaré.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.