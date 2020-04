Comment Meghan Markle et le prince Harry célèbrent le premier anniversaire d’Archie

Le monde s’est réjoui l’année dernière lorsque le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont accueilli leur premier enfant, Archie, dans le monde. De nombreux mois se sont écoulés depuis et Archie a maintenant un an en quelques semaines.

Ce sera certainement une étape importante pour le duc et la duchesse de Sussex. En tant que tel, de nombreux fans se demandent probablement comment le prince Harry et Meghan célébreront le premier anniversaire d’Archie. La famille royale est notoirement privée, mais voici ce que nous savons jusqu’à présent.

L’anniversaire d’Archie sera célébré en Écosse avec la reine Elizabeth

Archie Harrison Mountbatten-Windsor | Piscine / Samir Hussein / WireImage

Il semble que le prince Harry et Meghan ne vont pas lésiner sur la première célébration d’anniversaire d’Archie. Selon Us Weekly, un initié a partagé que les Sussex ont l’intention d’aller au château de Balmoral en Écosse pour célébrer avec la reine Elizabeth. Ils auraient également “parlé à la reine de la possibilité de pique-niquer sur le terrain” du domaine.

La source a déclaré que ce serait très agréable pour la reine puisqu’elle n’avait pas revu Archie depuis l’été dernier. Plus particulièrement, le prince Harry et Meghan ont décliné l’invitation de Sa Majesté à venir à Balmoral l’année dernière, donc cela semble être une excellente occasion pour Archie de venir en Écosse.

De plus, Balmoral sera un endroit agréable pour Archie pour profiter de la nature. L’initié a partagé: “Archie aime être à l’extérieur, et vous pouvez déjà dire qu’il a hérité [Prince] La passion de Charles pour la nature. Il est tellement excité de voir tous les arbres. Maintenant qu’il ne fait que marcher, il est dans tout – il finit souvent par être couvert de boue! “

Archie aura également une deuxième célébration en Amérique du Nord

Pour les amis et la famille en Amérique du Nord, l’initié a révélé qu’Archie aura également une deuxième célébration sur le continent. La mère de Meghan, Doria Ragland, ainsi que ses meilleures amies comme Jessica Mulroney et Abigail Spencer seraient invitées.

On ne sait pas encore exactement où en Amérique du Nord aura lieu cet anniversaire. Les Sussex résident actuellement à Los Angeles, il est donc possible qu’ils fêtent leur fête quelque part dans le sud de la Californie.

Archie aurait des cadeaux excitants pour son anniversaire

En plus de toutes les célébrations amusantes prévues, Archie peut également se réjouir des cadeaux qu’il recevra.

La source a déclaré à Us Weekly que Meghan prévoyait de lui obtenir son livre préféré, The Giving Tree de Shel Silverstein, pour son premier anniversaire. Meghan a en fait révélé dans une interview il y a quelques années que c’était le livre qu’elle aimerait lire à ses enfants à l’avenir.

Pendant ce temps, la reine Elizabeth donnerait à Archie un cheval à bascule. C’est en partie parce que, comme l’a révélé l’initié, Archie est un grand fan de chevaux et «couine d’excitation» chaque fois qu’il en voit un. Sa mère servira également des cupcakes d’animaux pour sa fête d’anniversaire.

Le prince Harry et Meghan Markle auront-ils un deuxième enfant?

Maintenant que Archie vieillit un peu, les fans meurent déjà de savoir s’il y aura un autre enfant dans la famille Sussex.

Le prince Harry a partagé qu’il aimerait avoir deux enfants, et Meghan et lui semblent vraiment apprécier d’être parents. En tant que tel, il est raisonnable de croire qu’Archie ne sera pas l’enfant unique très longtemps.

Un initié royal a récemment révélé que le prince Harry et Meghan pourraient «commencer à essayer sérieusement très bientôt» de concevoir un deuxième bébé. Alors que le monde vit au milieu de beaucoup d’incertitudes avec la pandémie de coronavirus, il semble que cela ait donné aux Sussex beaucoup de temps pour se lier en famille et décider avec certitude s’ils pourraient avoir un autre enfant.