Comment Meghan Markle et le prince Harry envisagent de “ s’élever au-dessus ” de la jalousie et de la mesquinerie de la famille royale

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont décidé de se retirer de leur rôle en tant que membres supérieurs de la famille royale. Il est sûr de dire que tout le drame et le stress qu’ils ont subis leur sont vraiment arrivés, et ils sont catégoriques sur le fait de vouloir l’intimité et une vie plus calme pour eux-mêmes et leur fils, Archie Harrison.

Depuis l’annonce de la scission – baptisée «Megxit» -, des millions de personnes ont exprimé ouvertement leurs sentiments mitigés concernant la situation. Comme on pouvait s’y attendre, Meghan et le prince Harry ont été attaqués dans les médias, de nombreuses personnes critiquant leur décision. Derrière les portes du palais, il y a également eu beaucoup de tension.

Megxit a été stressant pour tout le monde, et les membres de la famille royale ne font pas exception. Tout le monde travaille pour comprendre ce qui se passera lorsque Meghan et le prince Harry ne seront plus responsables des fonctions royales, et les relations personnelles entre les membres de la famille seraient un peu tendues en ce moment. Mais Meghan et le prince Harry prévoient de «s’élever au-dessus» de la famille royale «de jalousie et de mesquinerie».

Ce que nous savons de l’effet de Megxit sur la famille royale

Le drame fait naturellement partie de la vie de famille, même pour la famille royale. Depuis quelques temps, des rumeurs circulent sur la tension entre le prince Harry et son frère aîné, le prince William. Et maintenant que Meghan et le prince Harry reculent, on pense que cela a empiré.

Selon Fox News, les relations entre les frères ne vont pas bien du tout et il y a beaucoup de spéculations sur ce qui se passera à l’avenir, non seulement entre les deux princes mais avec toute la famille royale. Les rumeurs tourbillonnent depuis des semaines et continueront probablement, même après la fin du Megxit.

Il y a eu plusieurs restrictions imposées aux Sussex

La démission de Meghan et du prince Harry n’a pas été facile. La reine Elizabeth a dû leur imposer quelques restrictions maintenant qu’ils quittent leur poste.

Alors, en quoi leur vie sera-t-elle différente? Eh bien, pour commencer, le couple prévoit de devenir «financièrement indépendant» et ne recevra plus de fonds de la subvention souveraine. De plus, une fois le printemps venu, ils ne pourront plus utiliser les titres de «HRH». Ils ne peuvent pas non plus utiliser «Sussex Royal» dans aucune de leurs marques.

Selon Forbes, leur vie changera radicalement lorsque le Megxit deviendra définitif, car ils n’exerceront plus de fonctions royales au nom de la reine Elizabeth. Bien que certaines personnes puissent dire qu’elles auraient dû s’attendre à ce que ces restrictions leur soient imposées, Meghan estime que certaines des nouvelles règles ne sont pas tout à fait justes.

Comment Meghan Markle et le prince Harry envisagent de «dépasser» la jalousie et la mesquinerie de la famille royale

La vie sous les projecteurs royaux n’est facile pour personne, mais pour Meghan et le prince Harry, cela a été exceptionnellement difficile. Alors, maintenant que Meghan a exprimé ses inquiétudes quant au fait qu’elle et le prince Harry soient «piégés», comment ont-ils l’intention de «s’élever au-dessus» de la «jalousie et mesquinerie» qui les entourent? Eh bien, ils vont le faire en continuant de s’entraider du mieux qu’ils peuvent pendant leur transition vers leur nouvelle vie.

Selon le Daily Mail, le couple sait qu’ils font des choses positives et soutiennent de bonnes causes, et ils continueront de le faire en se concentrant sur eux-mêmes et leur famille alors qu’ils s’installent dans la vie privée qu’ils souhaitent depuis si longtemps. Meghan sait que le prince Harry a beaucoup d’intégrité, ce qu’elle a toujours admiré. Ils continueront à rester fidèles à eux-mêmes en faisant ce qu’ils jugent bon non seulement les uns pour les autres, mais aussi pour Archie.