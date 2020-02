Comment Meghan Markle et le prince Harry pourraient faire une “ somme d’argent impie ”

Pour les amoureux de tout ce qui est royal, rien n’a été plus intriguant que les récentes nouvelles selon lesquelles le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex ont décidé de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale. Après des mois d’examen minutieux par les médias, le couple n’a pas pris la décision à la légère. Depuis, ils ont dit ouvertement que leurs plans allaient de l’avant, car les décisions sont prises en tenant compte de ce que seront leurs rôles en tant que membres de la famille royale.

Mais avec cette décision de prendre du recul par rapport à la vie royale, beaucoup spéculent qu’ils pourraient potentiellement devenir bien plus chers qu’ils ne l’auraient été s’ils étaient restés des membres de la famille royale. Voyons ce que les gens disent de leur situation financière.

Le plan du prince Harry et de Meghan Markle est de devenir «financièrement indépendants»

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé le 8 janvier leur décision de partir, publiée sur leur compte Instagram, regorgeant de plans génériques expliquant comment et pourquoi ils avaient pris cette décision. Une partie de l’annonce indiquait qu’ils prévoyaient de devenir «financièrement indépendants» de la famille royale tout en poursuivant leurs efforts caritatifs et en conservant leurs titres de duc et de duchesse.

Beaucoup ont depuis spéculé sur la façon dont le couple deviendrait financièrement indépendant. Il est bien connu que Meghan, qui était auparavant une actrice connue pour son rôle dans l’émission de télévision Suits, a une valeur nette d’environ 5 millions de dollars. On estime que le prince Harry a environ 40 millions de dollars à son nom, dont une grande partie a été héritée après la mort de sa mère.

Donc, même s’ils ont l’intention de «travailler pour devenir financièrement indépendants», il est clair qu’ils n’auraient pas à travailler très dur.

Mark Cuban pense que les Sussex pourraient être l’investissement le plus en vogue de tous les temps

Parmi les nombreuses personnes pesant sur l’avenir financier de Meghan et du prince Harry, une personne peu probable est Mark Cuban. L’investisseur et milliardaire de Shark Tank a partagé qu’il pensait que le couple pourrait gagner «une somme d’argent impie» lorsqu’ils commenceraient leur nouvelle vie loin de la famille royale.

Déclarant qu’ils «auront une marque si précieuse qu’ils pourront choisir ce qu’ils veulent faire… Ils vivront le rêve».

Peut-être que Cuba fait allusion ici au fait que la décision que les Sussex ont prise de prendre du recul en tant que membres supérieurs n’a jamais été prise auparavant. Les gens ont été invités à prendre du recul par rapport à leurs rôles royaux, aussi récemment que les scandales du prince Andrew, mais personne n’a jamais pris la décision eux-mêmes, comme Meghan et le prince Harry.

Le fait qu’ils soient les premiers incitera les gens à chercher à quoi ressemble leur vie pour aller de l’avant et, comme le souligne Cubain, cela rend leur «marque» précieuse.

Il y a plusieurs façons pour le prince Harry et Meghan Markle de gagner beaucoup d’argent

Meghan Markle et le prince Harry | Chris Jackson / .

Cubain a comparé Meghan et le prince Harry à un autre couple célèbre et presque royal: les Obamas. “Je pense que ce sont les nouveaux Obamas”, a déclaré Cuban.

L’ancien président et la première dame sont occupés depuis qu’ils ont quitté la Maison Blanche. Ils ont fait des millions en prononçant des discours et en faisant des apparitions, ils ont conclu un contrat de livre conjoint de plusieurs millions de dollars avec Penguin Random House, et ils ont même créé leur propre société de production en partenariat avec Netflix. Et tout cela a eu lieu au cours des quatre dernières années.

Dire “qu’il serait si facile de développer des produits et des projets pour eux, avec eux et autour d’eux”, a déclaré en plaisantant Cuban, n’hésitant pas à signer un accord avec le prince Harry et Meghan s’ils venaient sur Shark Tank. Bien que cela semble peu probable, ils auront sans aucun doute le choix de tout ce qu’ils veulent faire et les gens se présenteront pour voir ce qui se passe.