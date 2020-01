Comment Melissa Reeves a découvert qu’elle était enceinte

Pour la première fois en quelques saisons, The Challenge Season 35 sera un jeu individuel, provisoirement intitulé Battle for Independence. Contrairement à toute autre saison, ils vivront dans un abri souterrain et doivent utiliser des pots Port-o-Pots situés à l’extérieur de Prague, en République tchèque.

Dans une autre première, tous ceux qui atteignent la finale doivent avoir disputé au moins une élimination. Pour cette saison, ils ont rappelé quelques vétérans, tels que Wes Bergmann et Aneesa Ferreira, ainsi que plusieurs recrues de Big Brother, dont l’ancien vainqueur Kaycee Clark et la showmance Chris «Swaggy C Williams» et Bayleigh Dayton.

Melissa Reeves, un concurrent britannique qui a été disqualifié pour avoir combattu dans Final Reckoning, revient et a plutôt bien fait. Cependant, une grossesse pourrait l’avoir empêchée d’aller aussi loin qu’elle le pouvait dans la saison 35.

Melissa Reeves revient dans «The Challenge» pour la saison 35

Après avoir participé à quelques saisons d’Ex on the Beach UK, l’ancienne reine du spectacle et DJ Melissa Reeves a fait ses débuts dans The Challenge: Vendettas. Ils l’ont associée à Kayleigh Morris, un ex-ami avec qui elle a eu une brouille après que Morris ait rencontré son amour pour l’EOTB.

Les dames ont été éliminées dans le cinquième épisode. Elle est revenue pour Final Reckoning mais a été disqualifiée après une altercation physique avec Kailah Casillas.

Après avoir pris quelques saisons de repos, Reeves est revenu pour la saison 35, aux côtés de Casillas, pour concourir à nouveau pour le prix d’un million de dollars. Selon les pages de spoiler, Reeves a atteint la finale, mais a «quitté» sans raison spécifiée.

Melissa Reeves a annoncé sa grossesse

Le 18 janvier 2020, Reeves a annoncé qu’elle était enceinte et s’attendait à ce que son enfant arrive à l’été 2020. Rookie Bayleigh Dayton l’a presque immédiatement félicitée sur Twitter, écrivant: «Vous n’avez aucune idée de combien j’aime cette fille! Je ne pourrais pas être plus heureuse qu’elle ait finalement décidé de partager! “

Les fans ont commencé à supposer qu’elle était tombée enceinte sur The Challenge et ont lancé une rumeur selon laquelle son concurrent de la saison 35, Kyle Christie, avait engendré son enfant. Cependant, Dayton les a fermés rapidement, en tweetant, “et pour tous les petits mess, le bébé n’est pas Kyle. Vous avez tout de même essayé », avec des émojis rieurs.

Elle a enchaîné avec un autre tweet expliquant qu’elle ne “partagerait jamais les informations personnelles de qui que ce soit sans leur permission”, et c’est son “travail de défendre” ses amis. Reeves n’a rien dit d’autre publiquement que sa première grossesse.

Melissa Reeves a découvert qu’elle était enceinte pendant «The Challenge»

Les fans supposent que Reeves a réalisé qu’elle était enceinte juste avant la finale, et c’est pourquoi elle est «partie». Les autres femmes en finale étaient Bayleigh Dayton, Kaycee Clark et Jenny West.

Parmi ces dames, Dayton est la seule à l’avoir félicitée, et elle a laissé entendre qu’elle connaissait déjà la grossesse dans l’un de ses tweets. Par conséquent, beaucoup supposent que Dayton l’a soutenue lorsqu’elle a reçu ses résultats. Reeves est partie pour The Challenge en octobre et aurait découvert qu’elle était enceinte au début de décembre, juste avant la finale.

Si elle n’est pas tombée enceinte dans la maison The Challenge, alors elle a commencé à filmer pendant seulement quelques semaines au cours de sa grossesse. La saison 35 sortira en 2020.