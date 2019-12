Comment Neil Lane aide les célibataires à choisir la bonne bague – cela prend des heures

Lorsque Bachelor Nation pense à des bagues de fiançailles, elle pense à «Neil Lane». Chaque saison, le bijoutier rencontre les finalistes pour les aider à sélectionner une bague parfaite pour leur partenaire, et cela prend beaucoup plus de temps que prévu.

Neil Lane et Garrett Yrigoyen | Paul Hebert via .

Neil Lane et le processus de sélection ‘The Bachelor / ette’

Bien que les téléspectateurs du Bachelor n'obtiennent qu'un aperçu du bijoutier sur leurs écrans de télévision, Lane dit que le processus de choix d'une bague prend «des heures».

"J'ai des heures de tournage pour arriver au moment dramatique où nous nous installons enfin", a-t-il déclaré à Elite Daily.

De son processus, Lane dit qu'il parle avec les concurrents de trouver la bonne bague pour le goût de leur partenaire.

"Il pourrait penser:" Oh, elle est vraiment élégante, elle aime ce look des années 1920 "", a déclaré Lane. "Ou il pourrait aller [avec] quelque chose de plus romantique, avec une forme de poire."

Lane doit aider certains concurrents plus que d'autres.

«Je dois les coacher», a-t-il expliqué. «Une bague, c'est énorme. C’est une chose sérieuse, et leur cœur est sur leurs manches lorsque je travaille avec eux. "

Lane apporte «six anneaux à chaque spectacle». Il commence le processus de sélection en demandant aux célibataires d'éliminer ce qu'ils n'aiment certainement pas.

"Alors nous allons dire" Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? "Et nous éliminons immédiatement deux [anneaux], puis nous descendons la ligne et parlons de sa personnalité", a-t-il expliqué.

Les différents types de bagues Neil Lane amène des candidats «Bachelor / ette»

Les six types de bagues que Lane apporte avec lui sont: romantique, rustique, élégant, somptueux, moderne et vintage.

Il dit, bien qu'il aide les candidats à choisir la bonne bague, en fin de compte, c'est aux candidats de décider.

Lane dit que chaque bague doit refléter la personnalité du porteur potentiel.

«C'est toute une vie qui va avec l'anneau», a-t-il expliqué.

Les téléspectateurs se souviendront peut-être de la pierre romantique ovale d'Hannah Brown ou du diamant carré plus grand que nature de Demi Burnett. En plus de faire correspondre les bagues à la personnalité de la femme, Lane pense qu'il est également important que le bijou reflète la relation du couple.

"Avec Kristian et Demi, nous sommes allés avec deux bagues avec des styles distinctement différents mais des pierres de forme similaire pour célébrer leurs personnalités et leur histoire d'amour unique", a-t-il déclaré. «La bague que Dylan a choisie pour Hannah met en valeur leur style classique – elle est plus traditionnelle mais a une touche de glamour, un peu comme Hannah elle-même. La passion de Katie et Chris est indéniable, donc pour ce couple, un diamant taillé en brillant a été choisi pour représenter leur amour éblouissant l'un pour l'autre. "

L'implication intime de Lane dans les dernières étapes du spectacle peut devenir émotionnelle. Cela ne cesse de l'étonner à quel point la finale est heureuse pour le candidat gagnant et combien elle est triste pour le finaliste.

«C'est navrant quand c'est celui qui n'est pas choisi», dit Lane. "Et c'est joyeux pour celui qui est choisi, c'est un moment magique."

