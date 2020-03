Comment Pete Davidson et Machine Gun Kelly ont eu des ennuis pour sauter dans un étang de carpes koï en filmant ‘Big Time Adolescence’

La bromance continue entre Colson Baker – alias Machine Gun Kelly – et la star de SNL, Pete Davidson, se poursuit. Les deux célébrités jouent le rôle principal dans le nouveau film de passage à l’âge adulte Big Time Adolescence, disponible en streaming sur Hulu maintenant. Kelly a récemment expliqué ce qui s’est passé sur le plateau de tournage avec son meilleur ami et oui – c’est aussi sauvage que vous pourriez le penser.

Pete Davidson et Machine Gun Kelly ont une amitié unique

Colson Baker (Machine Gun Kelly) et Pete Davidson assistent à la première de «Big Time Adolescence» | Dia Dipasupil / WireImage

Entre 2013 et 2017, SNL alun, Pete Davidson et le rappeur Machine Gun Kelly (Baker) se sont rencontrés sur le tournage de Wild ‘N Out de MTV. L’émission, animée par Nick Cannon, met les célébrités et les comédiens les uns contre les autres.

Après leurs premières interactions sur MTV, Kelly a déclaré à Billboard Magazine qu’ils «se sont rencontrés des années plus tard lorsque je tournais ce film de Mötley Crüe», car il est dans ce film de Mötley Crüe. Et puis nous étions juste coincés là-bas à la Nouvelle-Orléans, et nous étions tous les deux comme des super-stoners… écouté la même musique… Donc c’est mon garçon. »

Leur amitié est un favori des fans, surtout parce qu’ils n’essaient pas de cacher ou de diminuer leur affinité les uns avec les autres via les réseaux sociaux. Les deux ont souvent fait la une des journaux, mais ont été côte à côte à travers tout cela.

En décembre 2018, Davidson a publié un message inquiétant sur Twitter qui a secoué les fans. Kelly a immédiatement sauté dans un avion pour vérifier le tweet de Davidson: “Je ne peux pas avoir mon garçon dans l’obscurité comme ça.”

Les deux amis jouent dans “Big Time Adolescence” et les critiques sont élogieuses

Davidson et Kelly se sont peut-être liés au sujet du drame public sur la chanteuse Halsey, mais Kelly avait précédemment déclaré au New York Post que ce n’était pas facile.

“Ce fut une fin difficile de cette année, mais la façon dont nous avons commencé 2019 … nous étions concentrés et déterminés et nous ne laisserons pas le récit continuer à être décidé par le public”, a-t-il déclaré.

“Vous avez déjà rencontré quelqu’un et vous vous dites:” Sommes-nous séparés à la naissance? “C’était une de ces choses. J’attribue probablement à quel point nous sommes devenus serrés à la quantité d’herbe que nous fumons tous les deux. »

Big Time Adolescence, qui est disponible sur Hulu maintenant, a fait ses débuts au Sundance Film Festival en 2018. L’histoire suit Monroe “Mo” Harris (Griffin Gluck), âgé de 16 ans, qui idolâtre l’ancien petit-ami de l’abandon de l’université de sa sœur aînée, Zeke (Davidson). Leur amitié improbable a des conséquences désastreuses.

Kelly n’a pas un grand rôle dans le film en tant que meilleur ami de Davidson à l’écran, Nick, mais la chimie est palpable. Le film met également en vedette Jon Cryer, Sydney Sweeney et Emily Arlook.

Machine Gun Kelly dit que lui et Davidson ont eu des problèmes pour faire ces choses pendant le tournage

Parce que les deux étoiles sont si proches dans la vraie vie, leurs manigances se sont poursuivies lorsque les caméras ont cessé de rouler. Dans une récente interview avec Elle’s Thirst Trap, Kelly a révélé ce qui s’est passé et c’est fou.

Le rappeur a ensuite parlé de lui et Davidson “a mangé un tas de champignons, s’est battu au sabre laser, a réveillé le réalisateur au milieu de la nuit (avec sa femme enceinte), est allé dans un restaurant de gaufres.” Il a ajouté qu’il avait sauté dans un étang de carpes koï et avait été attrapé par le personnel de l’hôtel avant d’aller à Sundance. Il a conclu en disant qu’ils “avaient fait un tabac”.

Quoi que vous pensiez de Davidson ou Kelly, ces deux-là vivent clairement leur meilleure vie.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez le National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255. Ou envoyez un SMS HOME au 741-741 pour vous connecter avec un conseiller de crise qualifié à la ligne gratuite Crisis Text Line.