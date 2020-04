Comment préparer la collation de quarantaine préférée de Sarah Ferguson

Comme des millions de personnes dans le monde, Sarah, la duchesse d’York est restée à la maison avec sa famille pendant la pandémie de coronavirus. Et comme tout le monde, elle trouve différentes façons de rester occupée.

Fergie a envoyé des colis de soins aux professionnels de la santé en première ligne en expédiant des fruits et légumes aux hôpitaux. En outre, la duchesse a souligné et félicité d’autres organisations via les médias sociaux qui donnent également un coup de main. Sarah s’est également occupée à l’intérieur de sa maison du Royal Lodge et a préparé l’une de ses collations préférées.

Sarah Ferguson | David M. Benett / Dave Benett / . pour IWC

Lisez la suite pour découvrir ce que c’est et ce qu’elle fait autour de la maison comme nous tous.

Comment Sarah s’est occupée pendant la quarantaine

Fergie se serait auto-isolée à Windsor Great Park avec sa fille la princesse Eugénie, son gendre Jack Brooksbank, son ex-mari le prince Andrew et son assistante Antonia Marshall.

L’assistante de la duchesse a partagé sur les réseaux sociaux des photos de Sarah occupée en faisant les tâches ménagères.

Fergie faisait tout, de la vaisselle à la vadrouille, tout en restant active et occupée pendant la quarantaine.

Sarah partage le Royal Lodge, situé sur le terrain du château de Windsor, avec le duc d’York. La propriété compte 30 chambres et était auparavant la résidence de la reine mère à Windsor jusqu’à sa mort en 2002.

Heure du conte avec «Fergie et ses amis»

Sarah a également lancé une chaîne YouTube, Storytime with Fergie and Friends, dans laquelle elle lit un nouveau livre pour enfants chaque jour de la semaine pour les enfants coincés à la maison. Eugénie a rejoint sa mère pour lire des livres classiques pour enfants.

Page Six a noté que la duchesse a dit qu’elle voulait le faire car elle «pensait à tous les enfants qui ont juste besoin d’un peu de magie».

Fergie est elle-même auteur et selon Hello !, a récemment signé un accord avec l’éditeur australien Serenity Press pour la publication de sept livres pour enfants.

“Nous sommes ravis d’accueillir la duchesse dans notre presse”, a déclaré Karen McDermott, éditrice de Serenity Press. «Ses beaux livres sont alignés sur notre valeur fondamentale de partager des histoires stimulantes qui responsabilisent les jeunes esprits. Nous avons hâte de mettre ces livres entre les mains des lecteurs. »

La duchesse prépare sa collation préférée pour sa famille

Fergie est fan d’œufs. En fait, elle a déclaré au magazine STYLE que si elle ne pouvait manger qu’un seul aliment pour le reste de sa vie, ce serait des œufs durs. Et maintenant, nous savons qu’elle les a préparés pour sa famille pendant la quarantaine.

Marshall a pris une photo de la duchesse d’York en train de préparer quelques sandwichs à la mayonnaise aux œufs (salade aux œufs).

Les ingrédients du mélange d’œufs comme le fait Fergie se composent d’œufs durs, de mayonnaise, de moutarde de Dijon, de ciboulette hachée et de cresson.

Sarah le sert sur du pain blanc moelleux et met des tranches de concombre sur les sandwichs pour les embellir un peu plus.

