Comment R. Kelly est connecté à la saison 8 de ‘Shahs of Sunset’

La bande-annonce de la saison 8 de Shahs of Sunset vient de sortir, et il semble qu’il n’y ait pas de fin en vue quand il s’agit du nouveau drame qui assaille la distribution du populaire spectacle Bravo. Reza Farahan et MJ Javid ont mis fin à leur amitié. Farahan a une ordonnance d’interdiction à l’encontre du mari de Javid. Et, dans une tournure bizarre des événements, il semble que R. Kelly soit vaguement lié à la saison à venir via l’une de ses ex-petites amies. On dirait que ça va être une saison absolument sauvage pour Shahs of Sunset.

La saison 8 de “Shahs of Sunset” se connecte à R. Kelly

Adam Neely, Mercedes «MJ» Javid, Reza Farahan de Shahs of Sunset | Isabella Vosmikova / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Shahs of Sunset Saison 8 voit le retour de nombreux membres de la distribution préférés, dont Reza Farahan et son ancien meilleur ami, Mercedes MJ Javid. Alors que des tempêtes se préparent entre ces deux-là, un autre acteur se joint au groupe.

Sara Jeihooni rejoint le casting, présentée comme une nouvelle amie. Elle est qualifiée de «grosse boule de positivité». Cependant, un clip de la bande-annonce était certain de soulever les sourcils des fans.

À un moment donné, nous voyons Jeihooni assis avec Reza Farahan. Elle lui tend un morceau de papier et dit: «C’est une assignation. Ça doit être à propos de mon ex. ”

Farahan, l’air surpris, dit: «R. Kelly? ”

Ce petit détail est une information juteuse pour les fans, surtout compte tenu du degré de contrôle auquel R. Kelly a dû faire face dans le sillage de Surviving R. Kelly. Il sera certainement intéressant de voir comment cette assignation se déroulera dans le contexte de l’émission, et j’espère que les téléspectateurs recevront plus de détails sur l’ancienne relation de Jeihooni avec lui.

Reza Farahan prend une ordonnance d’interdiction

Reza Farahan, Adam Neely de Shahs of Sunset | Isabella Vosmikova / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Pendant ce temps, le drame continue de bouillonner et de se brasser entre Reza Farahan, MJ Javid, et le mari de Javid, Tommy Feight.

Les choses se sont tellement détériorées entre Farahan et Feight que Farahan a pris une ordonnance restrictive de trois ans contre lui. Cette action est le résultat de l’entrée de Feight dans la propriété de Farahan et d’un acte de vandalisme.

Farahan a déclaré à propos de l’événement: «À 14 h 18 le 5/19, il a appelé et menacé ma vie par téléphone et à 14h34. il a vandalisé notre maison. »

Dans la bande-annonce de la nouvelle saison, des preuves vidéo de l’événement sont montrées. Feight semble prendre une plante en pot et la jeter vers la clôture de Farahan. Pendant la bande-annonce, Feight dit: «J’ai cassé une usine. Je voulais lui casser les jambes. »

La saison 8 abordera la querelle de MJ Javid et Reza Farahan

Reza Farahan et Mercedes «MJ» Javid de Shahs of Sunset | Aude Guerrucci / .

Les fans espèrent que la saison 8 de Shahs of Sunset éclairera davantage la nature exacte de la querelle de Reza Farahan et MJ Javid.

Pour Farahan, la frustration semble provenir d’affirmations selon lesquelles MJ Javid répandait des rumeurs sur son mariage, disant aux autres que les choses n’allaient pas bien entre Reza et Adam Farahan.

Pendant ce temps, Javid semble en colère de n’avoir reçu aucune attention de Farahan pendant qu’elle était à l’hôpital. Pendant la bande-annonce, elle dit: “Je n’aime pas être laissée morte à l’hôpital!”

“Avant de se rendre à l’hôpital, tout allait bien entre Reza et elle, mais pendant le temps où elle était aux soins intensifs et intubée, Reza l’a bloquée sur les médias sociaux et n’a jamais tendu la main une fois”, a déclaré une source à People.

Espérons que la saison 8 révélera plus de ce qui s’est exactement passé entre les deux. Pour l’instant, Reza Farahan prétend que leur amitié est terminée dans un avenir prévisible.