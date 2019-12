Comment Rebel Wilson s'est mis en forme rapidement

Chats vient d'ouvrir cette semaine et il a trouvé la star Rebel Wilson élégante et en forme. Avec ses co-stars Jennifer Hudson, Taylor Swift, Jason Derulo, Sir Ian McKellen et Idris Elba dans la comédie musicale Andrew Lloyd Webber, Wilson a montré un physique tonique.

Rebel Wilson | Steven Ferdman / .

Découvrez comment Wilson a fait tourner les têtes avec sa silhouette tondeuse et sa forme tueur pour son nouveau rôle au cinéma.

Wilson a perdu 8 livres en quatre jours

Maintenant, avant de demander quel régime elle a utilisé, vous devez savoir que Wilson a accompli cette perte de poids irréaliste grâce à des conditions de travail incroyablement surchauffées et à la danse, beaucoup, beaucoup de danse. L'actrice a rapporté Divertissement ce soir qu'elle peut avoir transpiré un bon gallon de transpiration dans son travail sur le plateau.

«J'ai perdu huit livres en tirant mon numéro en quatre jours. Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de aspects physiques… mais aussi, ils ont chauffé l'ensemble très haut, à près de 100 degrés Fahrenheit, de sorte que nous ne puissions jamais nous refroidir. »

Son personnage dans le film, Jennyanydots, est un chat de claquettes, donc le rôle de cette femme de 39 ans est extrêmement athlétique et physique. C’est loin de son rôle dans Parfait.

Dans sa conversation avec Divertissement ce soir, elle a évoqué les légendes avec lesquelles elle a dansé dans le film, notamment l'ancienne directrice du New York City Ballet, Robbie Fairchild et la ballerine anglaise Francesca Hayward.

"Ces gens sont comme les meilleurs danseurs du monde entier, donc ils ne peuvent pas refroidir leurs muscles ou ils pourraient se blesser et ils seraient hors du film", a déclaré Wilson. "Donc, ils chauffaient l'appareil comme un sauna pour que nous ne nous refroidissions jamais, mais cela le rendait assez inconfortable."

Régime alimentaire et exercice de Wilson

L'année dernière, il a été révélé que Wilson travaillait avec l'entraîneur d'élite Gunnar Peterson, qui forme également les Kardashians, Ben Affleck, Hugh Jackman et Matthew McConaughey pour leurs gros plans et leurs rôles au cinéma.

L'entraîneur des stars nous a dit en 2018: «Quand elle est en ville, elle est solide quatre jours par semaine. C'est une personne tellement cool avec qui travailler. »

L'entraînement de Peterson est une combinaison de cardio, de poids et d'entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) et il dit que, aussi drôle que Wilson soit à l'écran, quand il s'agit de ses entraînements, elle est toute une affaire.

«Autant j'encourage la légèreté tout au long de l'entraînement, pendant l'entraînement, c'est du travail», dit-il. "Mais entre les deux, nous allons échanger une plaisanterie ou une blague ou un jab. Rebel est là avec vous. Elle est intelligente, drôle et intelligente. J'adore être avec des gens comme ça. C’est pourquoi j’aime ce travail. "

Wilson aimait être dans «Cats»

le Demoiselles d'honneur L'actrice a raconté aux gens plus sur son rôle et à quel point elle s'amusait à l'intérieur de la peau, pour ainsi dire, des espèces félines.

«J'adore mon personnage. Elle est vraiment amusante », a déclaré l'actrice. «Je pense que moi-même et James Corden, nous apportons la comédie au film. Le matériau d'origine était T.S. La poésie Eliot, donc c'était assez difficile de mettre un peu d'humour moderne dans le film. »

