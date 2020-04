Comment regarder le concert en ligne «Beyond LIVE» de SuperM

Pour les fans qui veulent avoir la chance de voir SuperM, WayV, NCT Dream et NCT 127 en concert, l’attente est presque terminée. SM Entertainment a établi un partenariat avec Naver et diffusera les performances des concerts en direct des groupes pour lancer le service de streaming de concerts en direct “Beyond LIVE”. SuperM lancera la série de concerts «Beyond LIVE» le 26 avril.

SuperM | Rich Polk / . pour Capitol Music Group

Qu’est-ce que “Beyond LIVE”?

«Beyond LIVE» est une nouvelle façon de voir virtuellement des concerts en direct. Le service de streaming a été créé par SM Entertainment et Naver.

Dans un communiqué, SM Entertainment a déclaré: «Beyond Live diffusera non seulement des concerts en ligne, mais fournira également des contenus numériques supplémentaires. Cela peut impliquer des discussions en direct entre des stars et des fans et d’autres technologies numériques pour amener l’expérience à un autre niveau. »

Bien que la série de concerts ait commencé pendant l’épidémie de coronavirus (COVID-19), il semble que “Beyond LIVE” pourrait continuer comme une nouvelle façon pour les fans du monde entier de voir des concerts de K-pop. Jusqu’à présent, il n’y a que quatre concerts annoncés pour la série. SuperM se produira le 26 avril, WayV se produira le 3 mai, NCT Dream se produira le 10 mai et NCT 127 se produira le 17 mai.

Combien coûte la série de concerts

Étant donné que «Beyond LIVE» est une diffusion de nouvelles performances en direct, les événements coûtent de l’argent à regarder. Les fans de K-pop doivent payer des frais comme ils le feraient pour entrer dans un lieu pour regarder un concert en direct en personne.

Les billets virtuels pour “Beyond LIVE” coûtent 1 500 pièces V sur V Live, ce qui équivaut à environ 30 $ USD. C’est la charge par concert, donc si un fan regardait les quatre concerts avec SuperM, WayV, NCT Dream et NCT 127, cela coûterait environ 120 $ US.

Pour les pièces de 50 V, les fans peuvent acheter un autocollant «SuperM – Beyond the Future». Il existe différentes versions du logo SuperM ainsi que des autocollants qui représentent chaque membre SuperM. Les fans peuvent également acheter un abonnement virtuel au bâton lumineux. Un abonnement de sept jours coûte 50 V, une valeur de 30 jours vaut 150 V et un abonnement de 100 ans coûte 800 V.

Comment regarder les performances «Beyond LIVE» de SuperM

Pour regarder les performances de “Beyond LIVE” de SuperM, les fans peuvent se rendre sur la page VLIVE pour “SuperM – Beyond The Future (Beyond LIVE + VOD)”. Là, le concert peut être acheté pour des pièces de 1500 V. Une fois achetée, la diffusion en direct peut être visionnée simultanément sur deux appareils. La VOD de relecture peut être visualisée simultanément sur cinq appareils.

Le concert live de SuperM débute le 26 avril à 15 h. KST. Aux États-Unis, il commence à 2 h HNE et 23 h 00. PDT. Le compte Twitter officiel de SuperM a publié les horaires de diffusion du concert dans le monde.

«’SuperM – Beyond the Future’ sur NAVER VLIVE Going LIVE Paris: 4/26 SUN 8AM Dubaï: 4/26 SUN 10AM Brasília: 4/26 SUN 3AM Bangkok: 4/26 SUN 1PM Le Cap: 4/26 SUN 8AM Canberra : 4/26 SUN 4PM #SuperM_BeyondLIVE @superm #Beyond_the_Future #Beyond_LIVE #BeyondLIVE #NAVER #VLIVE », a tweeté le compte SuperM.