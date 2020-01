Comment regarder l’émission pendant le procès de mise en accusation

Les fans de l’Hôpital général se réjouissent! Après des jours passés sans nouveaux épisodes, il existe enfin un moyen de regarder les derniers épisodes.

Depuis le mardi 21 janvier, les gens doivent se passer de leurs feuilletons préférés car ils ont été poussés à diffuser le procès de mise en accusation. Pendant un certain temps, ABC a essayé de déterminer quoi faire, s’ils devaient attendre le procès ou fournir aux téléspectateurs une autre façon de regarder l’émission. Enfin, ils ont pris une décision.

Pourquoi l’hôpital général a-t-il été interrompu?

Le 21 janvier, le compte-rendu officiel de l’Hôpital général a tweeté qu’il pourrait y avoir des retards dans la programmation au début du procès de mise en accusation.

“Nous surveillons actuellement le début du procès de destitution au Sénat et son impact potentiel sur l’épisode d’aujourd’hui de #GH”, a tweeté le compte. «En cas d’interruption importante, revenez ici pour des mises à jour sur le visionnement ailleurs. Merci beaucoup pour votre patience.”

L’émission a finalement été interrompue pendant une semaine complète jusqu’à ce qu’ABC fournisse un autre moyen aux fans de regarder.

Où vous pouvez regarder «General Hospital» pendant le procès de mise en accusation

De nouveaux épisodes de la série ont repris leur diffusion le 29 janvier. Cependant, cela ne fait une différence que pour ceux de la côte ouest et des régions qui n’ont pas été touchées par la couverture du procès en impeachment.

Heureusement, tous les nouveaux épisodes seront publiés sur le site Web d’ABC et l’application ABC à 20 h 00 HNE chaque soir et sur Hulu et On Demand le lendemain de la diffusion de l’épisode.

“Nous sommes de retour en action!”, A tweeté le compte Twitter officiel de l’émission. «Le tout nouveau #GH d’aujourd’hui est disponible pour regarder sans connexion ni abonnement. Cliquez simplement pour regarder: http://bit.ly/2O9zSmg Enjoy! ”

L’émission continuera à être diffusée de cette façon jusqu’à la fin du procès de destitution.

Problèmes de visualisation

Bien qu’ABC ait annoncé les nouvelles façons de regarder l’émission, les gens ont eu du mal à voir les épisodes. Plusieurs personnes ont signalé avoir reçu un message d’erreur lorsqu’elles tentaient d’accéder à ABC.com.

“Bien sûr, cela ne fonctionne pas”, a tweeté une personne. “Quelle blague!”

Et l’application ne fonctionne pas non plus pour ceux qui vivent à l’extérieur du pays.

«J’ai cliqué sur ce lien et surprise, surprise! Je ne peux pas le regarder », a écrit un fan. “Il devrait y avoir un avertissement que seuls les Américains sont autorisés à voir cela, car les Canadiens comme moi sont interdits!”

Et si vous n’avez pas de Wi-Fi rapide, vous pouvez l’oublier.

“Je me sens mal pour les personnes sans accès à Internet ou qui ont un terrible Wi-Fi Comcast (comme moi)”, a écrit une personne. «Il faut près de 2 heures pour essayer de regarder un épisode avant d’abandonner, manquant la plupart de celui-ci. Diffusez le d – n sur une télévision ordinaire à 2 ou 3 heures du matin, faites de la publicité pour que nous puissions l’enregistrer. »

Heureusement, certains fans ont pu trouver des solutions de contournement pour voir le spectacle.

“Ce n’est pas que quiconque le verra, mais vous devez tous mettre à jour votre dvr pour enregistrer des rediffusions”, a tweeté une autre personne. “La journée d’aujourd’hui n’a pas été diffusée, mais la première date de diffusion a été le 23 janvier. Ne pensez pas que les compagnies de satellite et de câblodistribution ajusteront leurs horaires, du moins pas les miens. “