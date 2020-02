Comment regarder ou diffuser en direct le Show Award gratuitement sans câble

La 92e cérémonie des Oscars est à nos portes ce dimanche 9 février 2020. Les Oscars débuteront à 20 h HE sans hôte traditionnel pour la deuxième année consécutive. Ci-dessous, nous avons trois options fiables pour savoir comment les coupe-câbles peuvent diffuser gratuitement la cérémonie de remise des prix.

Une statue d’Oscar | VALERIE MACON / . via .

Les téléspectateurs peuvent diffuser les Oscars 2020 via l’application ABC gratuitement

Vous pouvez diffuser en direct les 92e Academy Awards en visitant le site Web ABC ici, ou en téléchargeant l’application ABC. L’application est disponible sur toutes les principales plateformes de streaming, notamment Roku, Google Play et Apple.

Une fois que les téléspectateurs accèdent au site Web ou téléchargent l’application, ils auront besoin d’un identifiant de télévision par câble valide. Le moyen le plus simple de sécuriser les informations de connexion est de les emprunter à un ami ou à un membre de la famille. L’application ABC permet à plusieurs appareils d’utiliser la même authentification en même temps.

Cependant, si vous ne connaissez personne avec la télévision par câble, il existe plusieurs autres options pour regarder les Oscars en direct gratuitement.

Les fans peuvent regarder les 92e Academy Awards sur Locast gratuitement

Locast est un service de streaming gratuit qui permet aux téléspectateurs d’accéder aux stations télévisées locales en direct. Il s’agit d’un service à but non lucratif qui diffuse sur Internet. Ce service n’est actuellement disponible que dans 17 villes et leurs environs aux États-Unis. Vous n’avez pas besoin d’un identifiant de fournisseur de câble pour utiliser Locast.

Pour voir si Locast est disponible dans votre région, cliquez ici. Inscrivez-vous au service en entrant une adresse e-mail valide et en créant un mot de passe. Ensuite, téléchargez l’application Locast sur n’importe quel appareil mobile ou téléviseur. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, y compris Roku, Google Play et Apple.

Locast diffuse des annonces toutes les cinq à dix minutes. Pour supprimer les publicités, vous pouvez choisir de faire un don au service de streaming. Le don minimum requis pour supprimer les publicités est de 5 $ par mois. La télévision par câble en direct sans publicité est payante. Une fois les Oscars terminés, les téléspectateurs peuvent continuer à utiliser Locast pour regarder des émissions télévisées en direct sur d’autres stations.

Puis-je regarder les Oscars 2020 en direct sur Hulu ou YouTube gratuitement?

Oui, les Oscars 2020 sont disponibles en direct pour les téléspectateurs avec un abonnement Hulu + Live TV. Vous pouvez également commencer un essai gratuit de sept jours de Hulu pour regarder gratuitement. Les fans ont également besoin d’un appareil prenant en charge la télévision en direct.

En plus de regarder la cérémonie de remise des prix sur Locast ou via l’un des services de streaming d’ABC, vous pouvez également la regarder sur YouTube TV, Sling TV, DirecTV et PlayStation Vue. Tous sont des services par abonnement qui incluent ABC dans le cadre de leurs forfaits. Cependant, vous pouvez démarrer un essai gratuit pour l’un de ces services et annuler une fois la phase d’introduction terminée.

Quelle que soit la façon dont vous décidez de regarder les Oscars 2020, assurez-vous de vous connecter le dimanche 9 février 2020 à 20 h HE.