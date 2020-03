Comment Robert Kardashian Split de Kris Jenner lui a permis de “ grandir ”

Il est bien connu de nombreux fans que le mari de Kris Jenner avant son mariage avec Caitlyn Jenner était l’avocat Robert Kardashian. Ses quatre enfants aînés sont également nés de sa relation avec Kardashian.

Jenner et Kardashian se sont officiellement séparés en 1991. Bien que les divorces ne soient jamais amusants pour personne, avec le recul, Jenner a réalisé qu’il y avait quelque chose de positif qui est sorti de sa rupture: cela lui a permis de vraiment grandir. Lisez la suite pour découvrir pourquoi Jenner a dit cela.

Kris Jenner et Robert Kardashian sont mariés depuis plus de 10 ans

Kris Jenner | Ryan Emberley / amfAR / . pour amfAR

Jenner avait 17 ans lorsqu’elle a rencontré Kardashian pour la première fois, qui avait 11 ans de plus qu’elle. Les deux se sont rencontrés sur un circuit en Californie, bien que Jenner sortait avec quelqu’un d’autre à l’époque. Elle a fini par tromper son petit-ami d’alors avec Kardashian.

En tout cas, Jenner et Kardashian ont commencé une relation ensemble. Ils se sont mariés en 1978. Tout au long de leur mariage, ils ont accueilli quatre enfants: Kourtney (né en 1979), Kim (né en 1980), Khloe (né en 1984) et Rob (né en 1987).

Jenner et Kardashian ont mis fin à leur mariage après que Kardashian a découvert que Jenner le trompait avec le footballeur Todd Waterman. Jenner allait plus tard appeler l’affaire «l’un de mes plus grands regrets de ma vie», mais le mal a été fait. Jenner et Kardashian se sont séparés à la fin des années 1980 et leur divorce a été finalisé en 1991.

Kris Jenner a déclaré que le divorce lui avait permis de «grandir»

Dans une interview sur le podcast de Diane Von Furstenberg, “InCharge with DVF”, Jenner a partagé qu’elle avait d’abord eu très peur lorsque sa relation avec Kardashian s’est effondrée.

“Je me suis mariée quand j’étais très, très jeune”, a déclaré Jenner. «J’ai rencontré Robert à l’âge de 18 ans. Nous sommes sortis ensemble pendant quatre ans, nous nous sommes mariés à 22 ans. Tôt ou tard au cours de ma vie quand j’avais la trentaine, .. je ne savais pas quoi faire [after we broke up]. J’avais quatre enfants, j’étais célibataire. Je ne savais pas où j’allais vivre. Je ne savais pas comment j’allais gagner ma vie. C’était le moment le plus effrayant d’être aussi jeune. Je pense que j’avais 32 ans et j’ai eu quatre petits enfants. Mon fils avait peut-être un an et c’était effrayant. »

Jenner a trouvé un certain réconfort dans sa foi et a prié Dieu de lui donner la force de continuer. Elle a partagé: «Je me souviens d’un jour que je me suis soulevée par mes bootstraps. J’ai une foi profonde en Dieu et j’ai juste commencé à prier pour que Dieu me fortifie, me donne ce pouvoir, me donne la capacité d’être en charge de ma propre vie. C’était mon tour de vraiment grandir. »

Comment le divorce de Kris Jenner et Robert Kardashian a affecté leurs enfants

Dans une interview avec Oprah Winfrey en 2012, les deux enfants les plus âgés de Jenner, Kourtney et Kim, ont révélé qu’ils étaient tout à fait conscients du divorce. Ils savaient également que leur mère avait une liaison.

Selon Kim, cela les a protégés de leur père parce qu’ils savaient qu’il ne voulait pas que le divorce se produise. Cependant, Kim a partagé qu’elle comprenait également les actions de sa mère parce que, disant: “Pas que je pense que [the affair] ça allait, mais j’ai été dans des situations vraiment malheureuses où j’ai l’impression de vouloir sortir et je ne peux pas respirer. “

Pendant ce temps, Kourtney a admis que le fait de voir leurs parents divorcer la rendait hésitante à se marier. Les fans se souviendront peut-être qu’elle était en couple avec son ex-petit ami Scott Disick depuis près de 10 ans. Le couple a eu trois enfants ensemble mais n’a jamais noué le nœud.

Du côté positif, Kourtney a également partagé que la relation amicale de ses parents après leur divorce l’a inspirée à apprendre à devenir co-parent avec Disick après leur rupture.