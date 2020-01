Comment Sandra Diaz-Twine pourrait devenir une triple gagnante

Selon le résultat de Survivor: Winners at War, une autre personne peut rejoindre Sandra Diaz-Twine en tant que double gagnante. Cependant, les îles Pearl et Heroes contre Villains Sole Survivor cherchent à creuser l’écart et à devenir le premier triple vainqueur. Peut-elle le faire?

Boston Rob Mariano et Sandra Diaz-Twine | Monty Brinton

Sandra Diaz-Twine est la seule double gagnante

En 2003, Sandra Diaz-Twine a fait ses débuts de Survivor lors de la septième saison, Pearl Islands. Même si elle n’a pas été d’une grande aide, sa tribu a remporté la majorité des défis et elle a réussi à fusionner.

Cependant, plusieurs personnes ont retourné Sandra et ses deux alliés les plus proches ont été élus avant les cinq derniers matchs. Par conséquent, elle a créé une alliance exclusivement féminine avec Darrah Johnson et Lillian Morris, et cette dernière a remporté le dernier défi d’immunité.

Elle a choisi d’emmener Sandra au Final Tribal Council parce qu’elle jugeait le natif de Washington plus méritant que le controversé Jon «Jonny Fairplay» Dalton. Même si le jury s’est demandé si Sandra avait travaillé dur pour arriver à la fin, ils lui ont décerné la victoire lors d’un vote 6-1.

Sept ans plus tard, la gagnante est revenue pour Heroes vs Villains, où elle a été placée dans la tribu des méchants. Sandra avait également une bonne position dans l’alliance majoritaire jusqu’à ce qu’elle s’effondre lorsque Tyson Apostol n’a pas suivi le plan, ce qui a entraîné son élimination.

Maintenant en bas, Sanda a menti à Russell Hantz et lui a dit que l’entraîneur Benjamin Wade voulait le voter ensuite. Russell l’a cru et a conduit ses troupes à envoyer le Dragon Slayer chez lui.

Une fois qu’elle a fait la fusion, Sandra a dit à son allié des îles Pearl et membre de la tribu Heroes, Rupert Boneham, que Russell était le responsable, et elle se retournerait à leurs côtés.

Cependant, elle n’a jamais pu faire le changement et s’est finalement retrouvée au Conseil tribal final alors que d’autres joueurs se ciblaient. Encore une fois, Sandra a reçu six voix pour remporter son deuxième titre de Survivante.

Sandra Diaz-Twine a révélé qu’elle avait beaucoup appris de Rob Mariano

Dans une interview d’avant-match avec ET Canada, Sandra a expliqué qu’elle et Rob avaient été invités à revenir pour Winners at War alors qu’ils étaient sur l’île des idoles en tant que mentors.

Une fois qu’elle a réalisé qu’elle reviendrait, Sandra a dit qu’elle avait commencé à apprendre de Rob et avait appris à ouvrir une noix de coco en sept minutes au lieu d’une heure.

De plus, elle l’a écouté en détail comment il a perdu les All-Stars et les regrets qu’il a de la saison, toutes les erreurs qu’il a commises à chaque fois qu’il a joué et comment il veut plus de respect pour gagner Redemption Island.

La double gagnante a expliqué qu’elle s’était autorisée à devenir étudiante en écoutant ses idées stratégiques. Même si elle a joué avec Rob à quelques reprises, Sandra a déclaré que leur «amitié est hors de la fenêtre» pour le match parce qu’elle sait qu’il est venu jouer.

Selon Sandra, lorsque l’animateur Jeff Probst a demandé pour la première fois s’il reviendrait pour une saison gagnante, Rob a refusé. De plus, Rob a dit à Sandra que sa femme, Amber Brkich Mariano, ne reviendrait jamais parce qu’elle avait fermé ce chapitre de sa vie.

Il a également dit qu’il ne reviendrait pas s’il était le premier à démarrer. Parce que Rob et Amber sont en compétition cette saison, cela inquiète Sandra car quelque chose doit avoir changé.

Comment Sandra Diaz-Twine pourrait devenir une triple gagnante

La seule autre saison jouée par Sandra, mais sans victoire, a été les Game Changers de 2016. Cependant, cela lui a donné de l’expérience en jouant contre d’autres gagnants. Même si elle n’a pas réussi à fusionner, ce fut l’une de ses meilleures performances.

Pour Winners at War, Sandra veut jouer de bas en haut comme elle l’a fait dans Game Changers mais mettre d’autres cibles devant elle au lieu de les retirer du jeu.

De plus, servir de mentor sur l’île des idoles lui a permis d’apprendre des idées stratégiques innovantes des nouveaux joueurs, et elle est prête à «mettre en œuvre» tout ce qu’elle a appris.

Si Sandra réussit à s’allier avec d’autres grandes cibles, joue un jeu plus stratégique et reste une forte compétitrice sociale, elle pourrait devenir la seule joueuse à gagner trois fois. Regardez Survivor: Winners at War le 12 février 2020 à 20 h EST sur CBS.