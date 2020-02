Comment Sebastian Stan a ombré ‘Avengers: Endgame’

Avengers: Fin de partie a été présenté le 26 avril 2019. Même si cela fait presque un an que le film est sorti en salles, certains impliqués dans le film ne sont toujours pas satisfaits de la façon dont il s’est terminé. Sur Instagram, Sebastian Stan a apparemment omis la ligne d’histoire de Steve Rogers et Bucky Barnes dans Avengers: Fin de partie.

Comment “Avengers: Endgame” s’est terminé

À la fin de Avengers: Fin de partie, Steve Rogers dit au revoir à Bucky Barnes et remonte dans le temps dans les années 1940. Là, il vit sa vie avec son premier amour, Peggy Carter. Il revient comme un vieil homme et remet son bouclier à Sam Wilson.

Cette fin agit comme une configuration pour The Falcon and the Winter Soldier, dans laquelle Stan et Anthony Mackie joueront sur Disney +. L’émission de télévision est très attendue et les fans de Marvel adorent Sam Wilson jouer le rôle de Captain America. Cependant, Steve Rogers laissant Bucky Barnes et Sam Wilson derrière a reçu des réactions mitigées des fans.

Alors que certains ont soutenu Steve dans le temps pour vivre avec Peggy, d’autres ont estimé que cela annulait le développement de son personnage. Sur la base d’une récente histoire Instagram, Stan pourrait être d’accord avec ceux qui pensent que Steve est allé à l’encontre de sa caractérisation dans Avengers: Fin de partie.

Sur Instagram, Stan a partagé une photo sur son histoire d’un tweet d’un fan qui disait «ensemble jusqu’à la fin de la ligne. Ou jusqu’à ce qu’une écriture mauvaise, incohérente et hors caractère transforme Steve Rogers en son propre anti-thèse. Ne devrait-il pas être “ensemble jusqu’à la fin du mensonge” maintenant? “

John Boyega a fait référence à l’histoire Instagram de Sebastian Stan

Boyega a exprimé ce qu’il n’aime pas dans la franchise Star Wars. Cela a attiré les critiques des fans de Star Wars sur les réseaux sociaux. Le 31 décembre 2019, Boyega a commenté sarcastiquement Reylo, la romance entre Rey et Kylo Ren, sur Twitter.

Boyega a embrassé son honnêteté à propos de la franchise. Le 10 janvier 2020, il a publié une vidéo sur Instagram de lui dansant sur différents tweets que des gens lui ont envoyés sur Star Wars.

Après que Stan ait posté sur son histoire Instagram appelant la ligne de l’histoire de Steve et Bucky dans Avengers: Fin de partie, Boyega a tweeté à propos de la publication. L’acteur a partagé un gif de l’empereur Palpatine et a souhaité la bienvenue à Stan.

«Bienvenue, M. Stan! Bienvenue », a tweeté Boyega.

Les fans ont adoré le post de Sebastian Stan sur “Avengers: Endgame”

Après que Stan ait posté sur Instagram et que Boyega l’ait remarqué, les fans ont tweeté à quel point ils respectaient Stan pour avoir parlé. Les fans ont également exprimé leur amour pour le fait qu’Oscar Isaac, Boyega et Stan aient tous fait connaître leurs sentiments à propos des intrigues de leurs personnages dans le MCU et Star Wars.

“BREAKING NEWS: SEBASTIAN STAN JUSTE TERMINÉ LA CARRIÈRE DE LA SOURIS EN UTILISANT JUSTE UN EMOJI”, a tweeté un fan.

«Je veux juste savoir qui a réussi à faire de Sébastien Stan ce jour-là», a écrit un utilisateur de Twitter.

«Bientôt, tous les acteurs de Disney se révolteront. puis john boyega, oscar isaac et sebastian stan les mèneront au combat », a tweeté un fan.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «SEBASTIAN STAN POSTING DRAMA ABOUT ENDGAME ON IG ET JOHN BOYEGA TWEETING ABOUT IT? LA MATRICE A ÉCLAIRÉ ???? !! ”