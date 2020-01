Comment sont les parents de Kobe Bryant après la tragédie? Leur relation s’est compliquée

Quelques jours après le tragique accident d’hélicoptère qui a tué la superstar de la NBA, Kobe Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres, amis, famille et fans restent sous le choc. Parmi les personnes en deuil figurent les parents de Kobe, Joe et Pam, avec qui il avait une relation compliquée. Voici comment ils font face à la perte de leur fils et de leur petite-fille.

Kobe Bryant a été éloigné de ses parents pendant un certain temps

Kobe Bryant des Los Angeles Lakers et son père Joe Bryant assistent au match entre les Los Angeles Angels of Anaheim et les Los Angeles Dodgers le jour de la fête des pères, le 21 juin 2009 à l’Angel Stadium d’Anaheim, en Californie | Stephen Dunn / .

L’icône des Lakers, Kobe Bryant, a trouvé son amour du basket-ball grâce à son père, Joe “Jellybean” Bryant. Joe a commencé avec les Philadelphia 76ers, les SanDiego (maintenant Los Angeles) Clippers et enfin les Houston Rockets. Il a ensuite entraîné la WNBA.

Bien que Joe n’ait pas atteint le niveau atteint par Kobe, il a tracé la voie que Kobe suivrait non seulement, mais prendrait des niveaux sans précédent. La mère de Kobe, Pam, avait également de la NBA dans sa lignée. Son frère, Chubby Cox, a joué avec les Washington Bullets (maintenant Wizards) dans les années 80.

La carrière de Joe a amené Pam, Kobe et les deux sœurs de Kobe en Italie, ouvrant la voie au rêve de Kobe. Au moment où Kobe s’est rencontré et est tombé amoureux de Vanessa, lui et ses parents étaient dans une impasse.

Kobe, qui avait 21 ans à l’époque, s’est fiancée à Vanessa alors qu’elle n’avait que 17 ans. Les spéculations suggèrent que la fracture était partiellement due à l’héritage hispanique de Vanessa. Ils n’ont pas assisté au mariage de Kobe et Vanessa, se séparant davantage de la vie de Kobe.

Les problèmes familiaux de Kobe étaient profonds

Cependant, les problèmes entre Kobe, Pam et Joe vont beaucoup plus loin. Auparavant, Player’s Tribune a publié une lettre à son jeune cadet après le dernier match de Kobe où il abordait «les défis de mélanger le sang avec les affaires» et la «colère, le ressentiment et la jalousie» que cela peut provoquer.

L’insinuation faisait référence à un incident de 2013 qui impliquait Joe et Pam à vendre aux enchères certains des souvenirs de carrière de Kobe, notamment des bagues de championnat des Lakers et des uniformes de lycée. À son tour, Kobe a déposé une poursuite bloquant la vente, mais ils se sont réglés à l’amiable.

Trois ans plus tard en 2016, après que les numéros de maillots de Kobe ont été retirés, ni Pam ni Joe n’ont assisté et Kobe ne les a pas remerciés lors de son discours. Plus tard, Kobe a parlé à ESPN de la relation litigieuse l’appelant «s ** t», affirmant qu’il avait beaucoup souffert de «larmes et de chagrin d’amour, dont certains restent à ce jour».

“Je dis” je vais vous acheter une très belle maison “, et la réponse est:” Ce n’est pas assez bon? “Alors vous vendez mon s ** t?”, A-t-il dit.

Leur relation au cours des dernières années était un travail en cours

Bien que Joe et Pam aient rompu les liens en 2001, au moment du mariage de Kobe et Vanessa, ils se sont reconnectés à l’origine après la naissance de Kobe et de la première fille de Vanessa en 2003. Joe a informé l’Orlando Sentinel de ses plans pour rencontrer sa petite-fille, mais Kobe n’avait pas ” t personnellement entendu les nouvelles.

“Bien sûr, j’espère que nous pourrons nous remettre ensemble”, a déclaré Kobe. «Lorsque le moment est venu, s’il veut venir s’asseoir et discuter de choses, nous pouvons le faire.»

Leur relation s’est améliorée, pour la plupart, bien qu’ils aient encore beaucoup à faire. L’ancien entraîneur de Kobe et ami proche de Joe, Wayne Slappy, a déclaré au Daily Mail qu’il avait été témoin des deux dans un moment privé lors d’un camp de basket-ball à Santa Barbara.

«Je me souviens juste de l’avoir vu embrasser son père. Vous savez comment ils s’aimaient, comment ils se regardaient, comment ils souriaient », a déclaré Slappy.

«La famille de tout le monde a des problèmes, des désaccords ici et là. La guérison vient, mais cette guérison va être difficile parce qu’il n’est pas ici. “

Cette étreinte entre Kobe et son père n’a peut-être pas réparé tout ce qui s’est passé, mais c’était le début, ce qui aurait pu être, d’un nouveau départ.

Slappy a comparé la perte à «un trou noir»

Alors que le monde entier est attristé par la perte de la légende des Lakers, la famille Bryant le ressent profondément.

«Pouvez-vous imaginer un trou noir? Il est vide, comment le remplissez-vous? C’est une famille très unie », a déclaré Slappy.

«Il avait 41 ans, puis sa fille est décédée dans un accident avec lui aussi. Sa famille va lui manquer plus que vous ne pouvez l’imaginer. Je connais des joueurs de NBA dont les enfants ne peuvent pas les supporter, ils n’ont jamais passé de temps avec eux. Ce n’est pas Kobe “

Il a poursuivi: «Il a grandi avec sa famille qui s’aimait. Il faisait la même chose que son père faisait pour lui, pour ses filles, du mieux qu’il pouvait. »

Selon le Daily Mail, un voisin a déclaré que Joe et Pam avaient le cœur brisé pour commenter.

“Je leur ai parlé deux fois hier et j’ai pris de la nourriture et une carte, et brièvement aujourd’hui, ils sont juste dévastés, comme vous pouvez l’imaginer”, a déclaré le voisin.

«C’est un moment privé et horrible, perdre leur fils et leur petite-fille, c’est tout simplement horrible. Je parlais brièvement à Joe la veille, nous étions dehors pour une promenade, tout était heureux et bon et je parlais du temps magnifique, puis cela a basculé en 24 heures où leur vie a été bouleversée. »

Vanessa a récemment utilisé les médias sociaux pour la première fois pour remercier ceux qui ont tendu la main. Il n’y a eu aucun commentaire formel de Joe ou Pam, mais naturellement, cela viendra en temps voulu. Pour l’instant, la famille est toujours en train de subir la perte dévastatrice non seulement de leur star de la NBA, mais aussi de la jeune Gianna.