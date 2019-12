Comment [SPOILER] Pourrait réellement échapper à Gilead après la finale de la saison 3

Les fans ont hâte de voir Le conte de la servante saison 4 après cette finale explosive à la fin de la saison 3. Lisez la suite pour plus de détails et une théorie possible sur la façon dont un certain personnage pourrait échapper à Gilead pour de bon. Il y a des spoilers à venir.

Que s'est-il passé dans la finale de la saison 3?

Jon Lovett, Bruce Miller, Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Max Minghella et Alexis Bledel, Warren Littlefield, Elisabeth Williams, Colin Watkinson, Madeline Brewer, Bradley Whitford, Mike Barker, Sharon Bialy et Sherry Thomas | Emma McIntyre / . pour Hulu

Les choses ne seront plus jamais les mêmes à Gilead après quoi

June (Elisabeth Moss) accomplie. Une saison sombre s'est transformée en un triomphe monumental,

mais avec une prise majeure. June a planifié et exécuté avec succès le plan

les enfants de Gilead dehors et sur un avion à la sécurité

du Canada. June le fait, mais les choses vont vraiment mal en premier.

Des gardes armés patrouillent dans la région et June choisit de se sacrifier pour le bien des enfants. Elle mène une diversion en lançant des pierres. Bien qu'elle soit prête à descendre seule, quelques autres servantes et Marthas viennent à son aide. Les enfants s'envolent vers la sécurité juste à temps.

June se sacrifie et laisse un garde la poursuivre. Il

lui tire dessus, mais June le tue à la fin. Alors qu'elle dérive dans et hors de

conscience, Janine (Madeline Brewer) et quelques autres servantes la portent

une façon. Juin est en mesure de voir les enfants s'envoler vers la sécurité et un avenir parce que

de ce qu'elle a fait.

Comment June a-t-elle pu échapper à Gilead maintenant?

Bien que June soit toujours coincée à Gilead, les fans peuvent tous convenir qu'ils sont prêts à la voir enfin s'échapper pour de bon. Cela devient un peu ridicule et il est temps que quelque chose de positif soit heureux pour June elle-même, mais comment pourrait-elle même s'échapper après ce moment final?

Les fans ont des idées sur la façon dont elle réussira à s'enfuir. "Il semble que la plupart d'entre nous soient si prêts pour juin à échapper à Gilead", a observé un utilisateur de Reddit. «J'y ai pensé et la seule façon dont je peux la voir sortir de cette situation avec une blessure par balle est si Luke, Rita et les autres convainquent quelqu'un au Canada d'aller la chercher (peut-être un parent puissant réuni avec leur enfant). Avec le désordre qui se passe en ce moment, ils pourraient être en mesure de réaliser une extraction. "

Maintenant que les enfants ont disparu, il y aura beaucoup de chaos en Galaad. La panique pourrait prendre le dessus et ce serait le moment idéal pour sortir June de là. Si les personnes qui l'aiment le plus dans la sécurité du Canada peuvent se déplacer rapidement, elles pourraient peut-être la faire sortir d'une façon ou d'une autre.

Les téléspectateurs sont prêts pour juin à échapper à Gilead dans "The Handmaid’s Tale"

Elisabeth Moss | Rob Kim / . pour The Contenders du MoMA

June a fait face à des souffrances inimaginables au fil des ans à Gilead. Elle a en quelque sorte réussi à surmonter tout cela et à riposter, mais presque au prix de sa propre raison parfois. Les téléspectateurs sont prêts à la voir avancer et s'échapper vers la liberté. Semble maintenant être le moment idéal pour faire quelques mouvements.

Avec un peu de chance, quand la saison 4 de Le conte de la servante premières, les fans pourront enfin voir June échapper à Gilead. Cela a mis du temps à arriver et il y a tellement de façons dont l'émission pourrait se passer si June est enfin en mesure de quitter Gilead et de poursuivre sa vie.