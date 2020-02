Comment Star Wars a corrigé un personnage de préquelles détesté que de nombreux fans ont appelé une “ erreur ”

Beaucoup de gens sont retournés regarder les préquelles de Star Wars pour les regarder d’un œil neuf après 20 ans. Certains de ceux qui ont regardé à nouveau ont noté à quel point ils étaient sensibles à notre situation politique actuelle. Cependant, certains se demandent encore si les préquelles étaient vraiment nécessaires, pour commencer, y compris certains des personnages.

Bien sûr, Jar Jar Binks a presque ruiné les préquelles depuis le début. Cette critique a duré des années jusqu’à ce que Lucasfilm parvienne à sauver le personnage à travers l’un de leurs spectacles animés.

La façon dont cela s’est produit mérite d’être regardée en arrière, car les fans notent le 20e anniversaire des préquelles au cours des prochaines années. Il convient également de regarder une évolution qui se produit dans la vie réelle: la carrière de la voix de Jar Jar: Ahmed Best.

Certains pensaient que George Lucas avait rendu Jar Jar Binks ennuyeux pour une raison

Jar Jar Binks est-il le personnage le moins aimé de la franchise “Star Wars”? | StarWars.com

Personne ne peut dire que George Lucas est un écrivain parfait, même s’il a créé la plus grande franchise de films de science-fiction jamais réalisée. Ce sont les détails qui comptent, cependant, et sa décision d’inclure Jar Jar Binks pour le soulagement comique dans The Phantom Menace et les préquelles qui s’ensuivent est toujours considérée comme un coup de tête.

Avec le recul, certains pensaient que Lucas avait fait de Jar Jar un personnage comique ennuyeux pour donner une légèreté à l’histoire plus grande. Il y a même eu des rumeurs pendant un certain temps. Jar Jar était secrètement diabolique et apparaîtrait dans The Rise of Skywalker comme un méchant.

Une telle chose ne s’est pas produite, ce qui était probablement un soulagement pour certains. Dès le début, Jar Jar appartenait vraiment sous forme animée puisqu’il était littéralement un personnage de dessin animé. L’avoir dans les préquelles était presque comme avoir un personnage classique de Looney Tunes rebondissant dans un film Star Wars sans rime ni raison.

N’oublions pas non plus l’accent caribéen de Jar Jar que plus d’un ont cité comme un angle mort raciste. Au moins, la voix de Jar Jar a réussi à avoir presque la même trajectoire que le personnage qu’il jouait.

Échange de Jar Jar de plusieurs façons

Lorsque la série animée The Clone Wars a débuté en 2008 sur The Cartoon Network, elle s’est éloignée de quelques années des préquelles cinématographiques. Néanmoins, c’est devenu un coup immédiat.

Comme le note ., Jar Jar s’est présenté là-bas en tant que personnage animé où il a finalement trouvé une maison appropriée. Son utilisation dans la série a transformé le personnage en une partie plus respectable et divertissante du canon de Star Wars.

Maintenant, l’argument était que Jar Jar n’appartenait tout simplement pas aux préquelles parce que l’histoire était trop sérieuse pour avoir un personnage aussi exubérant pendant les scènes critiques. Il y a un bon argument là-dedans, même si cela donne l’idée que George Lucas n’a pas hésité à mettre de la comédie dans l’histoire de Star Wars.

Après tout, le dialogue entre Luke, Leia et Han est toujours très drôle à écouter dans la trilogie originale. Pour une raison quelconque, il semble y avoir une notion que Star Wars ne peut pas être drôle, quelque chose que Lucas ne voulait probablement pas suivre.

Le parcours professionnel d’Ahmed Best a également été racheté

Sans doute, beaucoup ont lu l’histoire de Best et comment la critique de Jar Jar Binks dans les préquelles l’a presque conduit au suicide. C’est un exemple de fans de Star Wars qui prennent sans doute les choses trop au sérieux, jusqu’à ruiner les carrières dans le processus s’ils n’aiment pas quelque chose.

Heureusement, le talentueux Best a réussi à reprendre sa carrière, y compris la voix de Jar Jar dans The Clone Wars pour sept épisodes. Le faire reprendre le rôle de faire dérailler sa carrière est une vraie rédemption, y compris pour Jar Jar lui-même. Il pourrait même y avoir plus de Jar Jar à venir dans la future série Disney + Obi-Wan.

Au moins, le personnage peut rester seul comme lui-même plutôt que d’être démasqué comme un méchant. Non pas qu’un tel scénario n’aurait pas été mauvais, s’il était peut-être aux prises avec les rêves créatifs de George Lucas.