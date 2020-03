Comment Tamar Braxton est tombé amoureux de la musique

Tamar Braxton est devenue la reine de la télé-réalité, travaillant avec sa célèbre famille et ayant deux de ses propres retombées réussies. Mais elle a toujours soutenu que la musique était son premier amour.

Après avoir sorti plusieurs albums, elle a choqué les fans lorsqu’elle a annoncé en 2017 qu’elle n’en enregistrerait jamais d’autre. Elle semble avoir changé d’avis après avoir taquiné un nouveau morceau d’une bande originale de film à venir.

Tamar Braxton annonce que «Bluebird Of Happiness» serait son dernier album

Après le succès retentissant du deuxième album de Braxton, Love & War, le triple nominé aux Grammy sortit un album des Fêtes et enchaîna avec Calling All Lovers. Braxton est tombée gravement malade lors de la promotion de Calling All Lovers, ce qui a contribué à ce que l’album ne se porte pas aussi bien qu’elle l’aurait espéré. Pourtant, elle s’est préparée pour la sortie de son cinquième album studio.

Elle est allée sur Instagram en septembre 2017 et a annoncé que son prochain album Bluebird of Happiness serait son «meilleur et dernier album». Elle a expliqué à Billboard pourquoi ce serait son dernier album, en disant:

“Mon mari et moi travaillons vraiment, très proches l’un de l’autre et nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous travaillons et je suis le plus passionné par le chant et l’écriture, la performance. Et tout ce que je peux faire pour atténuer le stress de cela sur mon mariage, je suis là pour ça. “

La saison 5 de Tamar & Vince a raconté ses problèmes conjugaux avec son ex-mari, Vincent Herbert. Il a été révélé lors de l’émission qu’elle avait décidé que l’album serait son dernier en raison d’un argument en cours sur le refus d’Herbert de démissionner de son poste de manager.

Braxton a demandé le divorce avec Herbert un mois après la sortie de l’album.

Tamar Braxton dit que la création d’une chanson pour “True to the Game 2” l’a fait retomber amoureuse de la musique

Bien que Braxton ait déclaré que l’album serait son dernier enregistrement complet, elle a insisté sur le fait qu’elle ne se retirait pas complètement de la musique. Au moment de sa sortie, elle se préparait à faire une tournée avec Xscape et Monica.

“Je n’ai pas fini avec la musique. Je suis une musicienne et je pars en tournée », a-t-elle déclaré. “Et, j’écrirai toujours pour d’autres personnes et des choses comme ça.”

Mais alors qu’elle travaillait sur le prochain film True to the Game 2, Braxton a été approchée par le producteur du film, Manny Halley, pour se produire sur la bande originale de l’album et après avoir entendu le single, elle était à bord.

“C’est comme l’une des premières chansons que je n’avais jamais écrites auparavant”, a expliqué Braxton à Billboard. “Mon éditeur a joué ça pour moi, et Manny [Halley] m’avait appelé pour faire une chanson pour la bande originale…. Et une fois qu’il l’a joué, j’ai immédiatement pensé que ce serait un bon choix pour le film. »

La chanson «Crazy Kinda Love» est sortie le 6 mars sur toutes les plateformes de streaming numérique. Il a la même mélodie que «Saving All My Love For You» de Whitney Houston.

Braxton a également un petit rôle dans le film et dit que même si elle appréciait le processus d’acteur, la cerise sur le gâteau était la contribution à la bande originale.

“Cette chanson et tout ce projet m’ont vraiment fait recommencer à enregistrer et je voulais devenir artiste”, a-t-elle dit. “Et je n’ai jamais pensé que je voulais avoir un disque ou même avoir ce genre de passion, et à cause de ce film et à cause de ce disque particulier, je suis redevenu amoureux de la musique.”

Tamar Braxton sortira-t-il une nouvelle musique?

Braxton a publié plusieurs visuels pour les morceaux de l’album Bluebird of Happiness et a fait de nombreuses tournées depuis. Cependant, elle n’a publié aucune nouvelle musique depuis 2017, à l’exception de «Crazy Kinda Love».

Heureusement pour les fans, elle a laissé entendre qu’elle était prête à revenir sur la scène musicale en plus de la tournée et de l’écriture.

“Je ne veux pas dire oui ou non. [Laughs] Mais l’intérêt est définitivement là », a-t-elle révélé. «L’étincelle est définitivement allumée. Nous verrons donc. “

Le nouveau spin-off de Braxton sur WeTV, Tamar Braxton: Get Your Life, sera présenté en avril. Elle travaille également sur une émission de concours de beauté qui sera diffusée sur VH1 et sa série de téléréalité familiale, Braxton Family Values, revient également ce printemps. J’espère qu’elle donnera aux fans la musique qu’ils attendaient aussi.