Comment Taylor Swift a changé le rythme des fêtes en 24 heures

La musicienne Taylor Swift a connu une année 2019 incroyable. Son septième album, Lover, est sorti et elle a remporté le prix Artist of the Decade aux American Music Awards. (Imaginons simplement que les Cats ne se soient jamais produits.) De plus, elle a sorti une chanson non associée à l'album. Voici un aperçu de la naissance de «Christmas Tree Farm».

Taylor Swift a surpris les fans avec «Christmas Tree Farm»

Au 5 décembre 2019, Swift avait eu une bonne année. Elle avait été occupée au cours des derniers mois à promouvoir Lover, à se produire aux AMA et à se préparer à la sortie de ce film qui ne sera pas nommé. Donc, juste après Thanksgiving, dans les jours précédant son 30e anniversaire, c'était la dernière fois que vous vous attendiez à entendre parler de la nouvelle musique de l'artiste.

Mais Swift est plein de surprises. Ce jour-là, elle a posté une vidéo dans laquelle elle a demandé à chacun de ses chats d'accord si elle devait sortir une chanson de Noël qu'elle venait d'écrire. Les fans ont été choqués et ravis d'apprendre que Swift allait abandonner la chanson et la vidéo qui l'accompagne tout de suite, au lieu d'attendre la saison des vacances 2020.

La raison pour laquelle elle se sentait nostalgique cette année

Qu'est-ce qui a poussé Swift, qui n'a sorti aucune musique de Noël depuis son EP 2007 The Taylor Swift Holiday Collection, à plonger dans ce monde? Il y a de nombreuses raisons. D'une part, avoir un anniversaire autour de la période des fêtes peut faire ressentir une certaine façon à propos de Noël, et pour Swift, cela semble être positif. Étant donné son âge historique cette année, nous l'avons compris.

Il y a une autre raison possible, beaucoup plus triste, pour laquelle Swift s'est peut-être senti obligé d'écrire cette chanson maintenant. "Christmas Tree Farm" n'est pas seulement une illusion pour un lieu festif – l'artiste a en fait grandi dans une telle ferme en Pennsylvanie. Et avec sa mère, Andrea, atteinte d'un cancer, elle se sent peut-être particulièrement nostalgique de son enfance.

Swift a interprété la chanson au Jingle Ball

Taylor Swift se produit sur scène lors du Z100 Jingle Ball 2019 d'iHeartRadio le 13 décembre 2019 à New York. | Dia Dipasupil / . pour iHeartMedia

Depuis qu'elle a commencé à sortir des singles de Lover, nous avons vu pas mal de morceaux joués en direct. Swift a interprété des singles "Me !," "Lover" et "You Need to Calm Down", ainsi que d'autres morceaux comme "False God" et "The Man" dans quelques apparitions choisies. Mais étant tout nouveau, nous avons pensé que nous devions peut-être attendre la tournée de «Christmas Tree Farm».

Heureusement, Swift avait l'opportunité parfaite de l'exécuter. Pour son 30e anniversaire, elle a joué au Jingle Ball du Z100 à New York. Compte tenu de la période de l'année et du thème festif, elle a naturellement choisi de jouer la nouvelle chanson, portant même un bonnet de noel pendant qu'elle chantait.

La fabrication de «Christmas Tree Farm»

Swift sait à quel point les fans aiment avoir un aperçu de sa vie. Elle garde une grande partie de celui-ci (y compris sa relation avec son petit ami Joe Alwyn), mais quand il s'agit de sa musique, elle souhaite partager un aperçu des coulisses du processus.

«Christmas Tree Farm» était incroyablement unique en ce sens que Swift a réussi à changer la chanson – de l'écriture des paroles et de la musique à la pose en studio – en un week-end. En fait, elle dit même dans la vidéo que c'était essentiellement un processus de 24 heures. Personne ne travaille plus dur que cette femme.

Comment Swift passe-t-elle ses vacances?

Que fait Taylor Swift pour ces vacances spéciales? Sa famille ne possède peut-être même plus ladite ferme d'arbres de Noël, étant donné qu'elle vit à Nashville depuis des années. Ce qui ne donne pas exactement la même ambiance.

Cependant, elle va sûrement vivre une expérience similaire si elle passe ses vacances avec Alwyn à Londres. L'acteur a précédemment révélé que c'est là qu'il passera Noël avec sa famille.