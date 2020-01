Comment Tessa Thompson espère que son film de Sundance «L’amour de Sylvie» peut réécrire l’histoire

Une première au Sundance Film Festival peut changer la vie d’un cinéaste. Il peut lancer sa carrière, ou à tout le moins montrer son film à des distributeurs qui peuvent distribuer le film à l’international. Tessa Thompson a des ambitions encore plus grandes pour Sylvie’s Love, son dernier film en avant-première à Sundance.

Tessa Thompson | | Matt Winkelmeyer / .

Thompson joue le personnage principal de Sylvie’s Love. Elle a rejoint le scénariste / réalisateur Eugene Ashe ainsi que les acteurs et l’équipe sur scène pour une séance de questions / réponses après la première du film le lundi 27 janvier. Son espoir est que le film change l’histoire.

Tessa Thompson remonte le temps dans «Sylvie’s Love»

L’amour de Sylvie commence à New York, en 1962. Sylvie (Tessa Thompson) rencontre une vieille amie. Ensuite, le film revient sur cinq ans avant de montrer comment Sylvie est tombée amoureuse du musicien de jazz Robert (Nnamdi Asomugha) alors que son fiancé était hors combat pendant la guerre de Corée.

«Quand Eugene m’a dit pour la première fois l’idée de faire ce film, il a dit: ‘Si vous pouviez regarder une photographie, une photographie très emblématique de Noirs de l’époque, des années 50, c’est peut-être une femme en robe bleue et sa fille est devant elle, peut-être y a-t-il d’autres choses sur la photo comme un panneau qui dit For Colored Only, non? Si vous pouviez zoomer uniquement sur la mère et la fille et que vous pouviez poser des questions sur leur vie, peu importe les signes ou ce qu’ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire à cause de la couleur de leur peau, comment était leur journée, c’est ce que ce film ferait envie. Je pensais que c’était tellement exquis. »

Tessa Thompson, Sylvie’s Love Sundance Q&A, 27/01/2020

Comment Tessa Thompson réécrira l’histoire

Sylvie et Robert sont des personnages fictifs, et il n’est pas possible d’annuler les luttes du mouvement des droits civiques et du passé américain. Cependant, Tess Thompson pense que faire des films comme Sylvie’s Love peut combler le vide laissé aux Afro-Américains dans l’histoire américaine.

Tessa Thompson et Nnamdi Asomugha | Institut Sundance

“Je pensais que c’était un moyen de réécrire l’iconographie du film”, a déclaré Thompson. «Combien d’incroyables histoires d’amour centrées sur les Noirs auraient été faites dans les années 50 si on nous avait permis de les faire, si les gens voulaient les regarder, ou si on nous avait permis de vouloir les regarder et nous les avions? Pour moi, si nous pouvons continuer à faire ces films, nous pouvons réécrire l’histoire si nous le voulons pour nous ou nous pouvons faire une nouvelle histoire. C’est ce que je veux faire. “

Rencontrez Eugene Ashe, créateur de «Sylvie’s Love»

Eugene Ashe était un artiste d’enregistrement de Sony Music à Harlem avant sa transition vers le cinéma. Puisqu’il était occupé à écrire et à diriger Sylvie’s Love, il a engagé un autre musicien pour créer le jazz de Robert et la partition du film.

Tessa Thompson et Eugene Ashe | Phillip Faraone / . pour le magazine New York

“Je me suis un peu éloigné de la musique pour faire de la musique pour la télévision et le cinéma”, a déclaré Ashe lors des Q&R. «Une fois que j’ai écrit mon premier scénario, c’était la seule chose que je voulais faire. Maintenant, j’ai des gens incroyables comme Fabrice Lecomte qui font la musique. »

Tessa Thompson lance un cri à Nnamdi Asomugha.

L’amour de Sylvie place Tessa Thompson en plein milieu d’un triangle amoureux et un drame tumultueux sur une femme qui mène une carrière dans les années 50. Elle a été impressionnée par la capacité musicale de son costar, qu’il a apprise spécifiquement pour le film.

“Je veux juste crier”, a déclaré Thompson. «Nnamdi a appris à jouer du saxophone pendant un an et demi pour jouer ce rôle, qui est un tel cadeau pour tout acteur d’avoir à apprendre quelque chose de nouveau, mais c’est terrifiant. Je suis donc tellement fier de lui pour avoir fait ça dans ce rôle. Je suis sûr que cela vous a vraiment aidé à entrer dans l’esprit. »