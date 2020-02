Comment Tia Mowry se sent à propos des redémarrages de «sœur sœur» et de «jeu»

La moitié du duo de superstars jumelles de Tia et Tamera Mowry, Tia se délecte de son succès d’acteur individuel depuis son rôle de premier plan dans la série à succès CW, The Game. Entre le tuer en tant que maman et femme, l’actrice a continué son rôle de femme de tête. Elle a même trouvé le temps de se connecter à un redémarrage de son émission populaire des années 90 avec Tamera dans Sister Sister.

Tia Mowry 2020 | Manny Carabel / .

Mais, les deux redémarrages de ses émissions les plus célèbres sont maintenant en pause. Tia a récemment fait part de sa déception quant au statut de la renaissance de chaque émission.

Tia et Tamera annoncent un redémarrage de «Sister Sister»

Sister Sister a été créée en 1994. L’histoire était centrée sur des jumeaux, Tia Landry et Tamera Campbell, qui ont été séparés à la naissance et réunis 14 ans après que les deux se soient retrouvés accidentellement dans un grand magasin dans un centre commercial de vêtements. Leurs parents seuls ont emménagé ensemble pour les élever.

Source: YouTube

Après avoir connu des difficultés lors de sa première saison, la série a trouvé sa place et a fonctionné pendant six saisons réussies. Malgré son annulation, il a fonctionné en syndication sur plusieurs réseaux, dont Disney Channel, ABC Family, Up et Fuse.

Le spectacle était populaire lors de sa diffusion originale et lors de la syndication. Les fans ont imploré un redémarrage pendant plusieurs années avec ses stars, Tia et Tamera Mowry, confirmant finalement en 2019 qu’un redémarrage était probablement en cours. Mais la progression de l’émission s’est arrêtée de façon inattendue.

“Le jeu” redémarre actuellement en pause après des différences créatives

Après sept ans sans rôle récurrent, Tia a décroché son prochain rôle principal dans la sitcom UPN, The Game. La série a suivi la vie d’une équipe de football fictive de San Diego et des femmes qui ont travaillé dans les coulisses pour garder leurs hommes au top de leur jeu.

Source: YouTube

Un spin-off de l’émission à succès Girlfriends de UPN, l’émission a duré trois saisons sur The CW avant son annulation. Les fans ont été scandalisés, se sentant comme si son annulation était due à la suppression par le réseau de toutes les séries dédiées à un public afro-américain. BET a repris la sitcom en 2011 et a duré six saisons supplémentaires.

Les fans étaient excités lorsque le créateur de la série – avec certaines de ses stars – a annoncé que la série reviendrait pour la deuxième fois fin 2019. Mais quelques semaines plus tard, l’idée d’un redémarrage a été abattue après que Deadline a annoncé que The CW avait décidé aginst comme redémarrage en raison de différences créatives.

Le casting du jeu 2006 | M. Caulfield / WireImage pour le réseau de télévision WB

Selon le rapport, la créatrice Mara Broc Akil a eu l’idée de changer le décor de San Diego, en Californie, à Baltimore, MD – et de se concentrer sur les joueurs à la retraite et les femmes scolarisées novices sur le jeu. Le réseau a rejeté la nouvelle rotation, laissant le redémarrage en l’air.

Tia Mowry commente la déception des redémarrages de «The Game» et «Sister Sister»

En attendant que la production commence sur les deux redémarrages de ses sitcoms populaires passées, Mowry a travaillé sur d’autres projets. Elle a décroché un rôle principal dans la série originale de Netflix, Family Reunion, avec Loretta Divine. La série est maintenant dans sa deuxième saison avec la troisième saison en cours.

Tia et Tamera Morwy 1995 | Tim Roney / .

Bien qu’elle ait connu le succès avec Family Reunion, Mowry était excitée par les nouvelles opportunités présentées par son émission Netflix, elle est déçue par les redémarrages dans les limbes.

«Tant de gens se posent cette question. Nous avons essayé », a-t-elle déclaré lors d’une apparition au Tamron Hall Show, comme l’a rapporté Madame Noire. «Nous avons essayé de le faire, mais certains droits et d’autres choses ont fait obstacle. La légalité est la raison. Cela me rend triste et nous avons même essayé de redémarrer le jeu et cela ne se produit plus. “

Le public a été déçu autant que Mowry, mais elle a insisté pour avoir essayé et s’excuser de sa staus. Elle espère que les émissions pourront refaire surface à une date ultérieure.