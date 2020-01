Comment Timbaland a perdu 130 livres et a surmonté les abus contre les analgésiques

Producteur de musique légendaire Timbaland a subi une profonde transformation.

De donner un coup de pied à une dépendance à l’analgésique à perdre plus de 130 livres, le hitmaker s’est refait une suite à une période sombre de sa vie.

Dans une interview pour La santé des hommes, l’artiste “Hands in the Air”, né Tim Mosley, a rappelé comment il a surmonté ses obstacles pour devenir un homme déchiré et inspiré à la fin de la quarantaine – et il fait de la musique à nouveau.

Selon Timbaland, il a commencé à abuser d’analgésiques sur ordonnance, en particulier d’Oxycontin et de Percocet, après un canal radiculaire en 2011. Puis, il a commencé à ressentir une douleur au bras à la suite d’une blessure ancienne et a pu obtenir plus de pilules. Cependant, les drogues sont devenues un moyen pour lui de gérer ses problèmes, notamment un divorce difficile et une enquête IRS.

“Cela m’a mis dans un grand sentiment de ne pas me soucier, d’être simplement libre”, a-t-il déclaré. “Je suis comme voyager, faire des spectacles, les faire sauter, s’amuser, juste être ignorant.”

Timbaland a dit qu’il ne savait pas exactement combien de pilules il prenait par jour, sauf que c’était “bien au-delà de la limite”. Et à mesure que l’agression empirait, sa santé aussi. Le chanteur “Apologize” a commencé à prendre du poids – à un moment donné, il pesait 350 livres – et a développé un pré-diabète.

Puis vint le point de rupture. “J’ai rêvé que la mort était proche”, a-t-il déclaré. “Je me suis vu avec un visage blanc.”

Parallèlement au rêve, les enfants de Timbaland – Reign, 12 ans, et ses fils Demetrius, 27 ans, et Frankie, 17 ans – l’ont motivé à changer les choses. “C’est comme une lumière brillante qui se passe dans votre cerveau”, a-t-il déclaré. “C’est ainsi que vous savez ce qu’est vraiment le véritable amour.”

Le rappeur a commencé à se sevrer des analgésiques, mais après le processus de deux semaines est venu le retrait. “L’une des choses les plus difficiles que j’ai traversées”, a déclaré Timbaland. “Les seules choses qui m’ont aidé à traverser ce sont mes enfants, ma fille, l’aide de Dieu pour garder mon esprit tranquille.”

Puis, avec l’aide de sa petite amie, du régime alimentaire et de l’exercice, Timbaland a contrôlé son poids. Après un an, il avait perdu 50 livres. Maintenant, il a perdu 130 livres, mais a dit qu’il n’était pas encore “complet”.

“Je ne veux jamais avoir l’impression d’être complet, car mon esprit deviendrait probablement inactif”, a expliqué Timbaland. “Dieu avait besoin de moi pour être clair afin que je puisse voir ce qui est nécessaire, pas ce que je veux.”

Il est également de retour en studio avec non seulement des frappeurs lourds comme Kanye West et Coldplay, mais aussi de jeunes artistes émergents.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

voir la galerie de perte de poids

. / Instagram

Timbaland montre sa perte de poids de 150 livres