Comment “ un jour à la fois ” attirera les téléspectateurs pop sur les saisons Netflix

Un jour à la fois était de retour et fonctionnait sur Pop après l’annulation de Netflix. Ensuite, ils ont dû fermer les enregistrements en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus. Ils feront toujours leur première date. Nous aurons donc au moins quelques nouveaux épisodes de la saison 4 à regarder pendant que nous nous isolons.

L-R: Rita Moreno, Justina Machado et Marcel Ruiz | Ali Goldstein / Netflix

Les co-créateurs Gloria Calderon Kellett et Mike Royce faisaient partie d’un panel de la Television Critics Association pour la saison 4 de One Day at a Time le 13 janvier. Ils ont expliqué comment de nouveaux téléspectateurs pop pouvaient se lancer dans l’émission qui était déjà sur Netflix depuis trois saisons. Un jour à la fois revient le 24 mars à 21 h 30. sur Pop.

“Un jour à la fois” prévoit de s’adresser aux nouveaux téléspectateurs

Kellett a déclaré que les scénaristes avaient prévu un moyen de réintroduire les personnages d’un jour à la fois au public Pop. Cependant, il n’a pas besoin de manger trop de temps lors de la première de la saison. En fait, il n’y aura même plus de chanson thème.

“Nous avons une petite relance intelligente”, a déclaré Kellett. “La beauté de personnages vraiment bien définis et d’acteurs brillants est qu’il ne faut pas longtemps pour comprendre que c’est la mère. C’est la grand-mère. C’est le voisin. Quiconque n’a pas vu les trois premières saisons ira bien. »

Un jour à la fois | Ali Goldstein / Netflix

Pop a un autre spectacle qui a gagné en popularité plus tard dans sa course. Kellett admet avoir rejoint le public de Schitt’s Creek tard, mais elle allait bien là aussi.

“La beauté est que j’ai commencé à regarder Schitt’s Creek lors de la saison 3, épisode 1, et je me suis embarqué assez rapidement. «Je savais juste ce que c’était pour que je me dise:« Oh, je vais maintenant recommencer. Je vais commencer depuis le début avec la saison 1. »»

Rien n’empêche les téléspectateurs pop d’une frénésie “un jour à la fois”

Netflix a décidé de ne pas produire la saison 4 de One Day a Time. Cependant, il y a encore trois saisons disponibles pour diffuser sur Netflix. Les téléspectateurs pop pourraient toujours rattraper leur retard avant le début de la saison 4. Ou, ils pourraient revisiter les trois premières saisons lorsque la saison 4 sera interrompue.

Justina Machado | Ali Goldstein / Netflix

“Ils seront toujours sur Netflix”, a déclaré Royce, évitant toute crainte que les saisons précédentes n’entrent dans une sorte de flou de streaming.

Maintenant, ils peuvent à nouveau couvrir les mêmes sujets

Un jour à la fois traitait de sujets d’actualité avec cœur et humour. Les épisodes portaient sur le sexisme en milieu de travail, le dévoilement à sa famille, le SSPT et les médicaments, l’immigration et plus encore. Kellet ne répétera aucune intrigue, mais rien ne l’empêche d’écrire de nouvelles histoires à leur sujet.

“Quand nous avons fait l’épisode” Bonjour, Penelope “où Penelope cesse de prendre ses médicaments, nous n’allons pas refaire cet épisode parce que nous avons couvert cette histoire”, a déclaré Kellett. “Alors la saison dernière, quand nous disions” Comment pouvons-nous à nouveau lutter contre la santé mentale, mais d’une manière différente? “, C’était” Oh, la conversation qu’elle aurait avec ses enfants à ce sujet parce que sa mère sait déjà qu’elle prend des médicaments. ” “

L-R: Isabella Gomez, Justina Machado et Marcel Ruiz | Ali Goldstein / Netflix

Royce et Kellett sont prêts à avoir la même conversation sur les sujets de la saison 4 de One Day at a Time.

«Nous devons avoir ces conversations en termes de cela doit encore se sentir comme un épisode original de la télévision. Nous ne voulons pas rechaper et répéter la même histoire. Ces conversations ont donc toutes lieu. Heureusement, Mike et moi faisons nos devoirs. Nous sommes des showrunners qui arrivent le premier jour avec des tonnes de trucs, et nous n’avons même pas eu accès à la plupart de ces trucs parce qu’une fois que nous étions de nouveau avec cette famille, les choses ont commencé à couler. Tout d’un coup, c’est comme: «Oh, mon Dieu. Eh bien, je suppose que nous avons déjà la saison 5, “car il y a tellement d’histoires que nous voulons raconter à travers l’objectif de ces personnages.”

Gloria Calderon Kellett, panel de la Television Critics Association, 1/13/2020