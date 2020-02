Comment YouTuber MrBeast gagne des millions de dollars à donner

Jimmy Donaldson, mieux connu sous son nom YouTuber «MrBeast», a trouvé un moyen intéressant de gagner de l’argent… en le donnant.

Donaldson est connu pour ses vidéos virales présentant des cascades scandaleuses, dont beaucoup ont une touche philanthropique.

Ses cascades ne sont pas des films d’action, mais des bouffonneries exagérées qui impliquent généralement de faire le tour de petits objets (comme des sous) en grand nombre, de passer 24 heures dans des endroits étranges et de donner de l’argent; beaucoup, beaucoup d’argent.

Alors, comment MrBeast peut-il se permettre d’être “le plus grand philanthrope de YouTube”?

Détail du logo YouTube à l’extérieur des studios YouTube Space à Londres | Olly Curtis / Future Publishing via .

MrBeasts a donné plus d’un million de dollars

En décembre de l’année dernière, Donaldson a donné plus d’un million de dollars en une seule vidéo. Quatre concurrents qui avaient remporté d’autres défis pour la chaîne YouTube MrBeast ont été réunis pour voir qui pourrait garder la main sur une boîte d’un million de billets d’un dollar le plus longtemps.

Les perdants ne sont pas non plus partis les mains vides pour leurs efforts. Le premier participant a reçu 10 000 $, le suivant a reçu 20 000 $, et le dernier candidat à lever la main de la boîte est rentré à la maison avec 30 000 $, et bien sûr, le gagnant a pu conserver l’intégralité du million de dollars.

Au milieu de la vidéo, Donaldson explique: «C’est de loin notre vidéo la plus chère. Un million de dollars en plus, »il fait un geste vers le plateau,« Cela va coûter environ 1,2 million de dollars. »

Il poursuit: «Il y a trois ans, je ne faisais rien sur cette chaîne, et maintenant nous donnons littéralement un million de dollars. Je veux dire ce qui s’est passé? “

Beaucoup de fans se demandent la même chose.

Les accords de marque représentent une grande partie du financement de MrBeast

Pour répondre aux questions des fans sur l’origine de son argent, il a lui-même réalisé une vidéo pour expliquer sa richesse: «Si vous voulez le secret spécial, si vous voulez savoir d’où tout cela vient – mes parents ne sont pas si riches, je ‘ Je n’ai que 20 ans, chaque dollar que j’ai gagné est venu de YouTube, et YouTube paie juste mieux que vous ne le pensez. “

Les cadeaux ont tous commencé quand il a reçu pour la première fois 10 000 $ en argent de parrainage de Quidd, une application de trading et de collecte virtuelle. Après avoir reçu l’argent, il «est immédiatement sorti et l’a donné à un sans-abri».

Quand Quidd lui a offert 10 000 $ supplémentaires, il a décidé de répandre l’amour et a donné 1 000 $ à chaque sans-abri qu’il a vu. Quidd a continué à parrainer des vidéos et bientôt plus il en offrait, plus il devenait viral, et à mesure que sa chaîne grandissait, ses accords de marque augmentaient.

Un autre sponsor qu’il mentionne fréquemment est Honey, une extension de navigateur pour le couponnage. Il gagne également de l’argent grâce à AdSense, mais il n’est pas clair combien.

Il donne souvent de l’argent non seulement aux sans-abri mais à sa famille, aux employés de l’industrie des services aléatoires et aux joueurs en ligne. Après avoir fait ses premiers pas sur YouTube avec des vidéos Minecraft et des vidéos sur la façon dont différents streamers Twitch font, il donne souvent de grosses sommes d’argent aux streamers Twitch pendant qu’ils diffusent et partagent leurs réactions.

Sa deuxième vidéo la plus visionnée est l’un de ces échanges intitulé «J’ai fait un don de 50 000 $ à Ninja-Fortnite». Cette somme n’est pas allée directement à Ninja et faisait en fait partie d’une collecte de fonds pour la recherche sur le cancer.

Quelles sont les cascades les plus étranges de MrBeast?

La vidéo la plus regardée de MrBeast est “J’ai mis 100 millions d’orbeez dans la cour de mon ami”, avec 74 millions de vues. Orbeez sont de petites orbes visqueuses qui se dilatent dans l’eau pour laquelle les enfants deviennent fous.

D’autres bouffonneries incluent passer 24 heures dans de la boue, acheter une voiture avec des brouettes pleines de quelques centimes et déposer 20 000 $ en espèces de drones devant un Walmart. Il a dit que le vent avait soufflé et qu’il y avait probablement encore de l’argent sur le toit à ce jour.

Il réalise également de nombreuses vidéos «dernier à quitter» où le dernier participant à laisser des choses comme un cercle dessiné sur l’herbe, une voiture Tesla et même une piscine de nouilles ramen, gagne des milliers de dollars.

Avec chaque nouvelle vidéo atteignant des millions de vues en quelques jours, il semble que MrBeast va créer plus de contenu et donner plus d’argent aussi longtemps qu’il pourra garder les fans à l’écoute.