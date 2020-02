‘Compter sur’ Il semble que Josh et Anna Duggar travaillent toujours à reconstruire leur mariage

Josh et Anna Duggar ont

a traversé beaucoup de choses depuis que son scandale d’abus sexuels a fui en 2015.

Alors que beaucoup de gens ont demandé pourquoi Anna a choisi de rester avec

son mari, d’autres ont également admiré sa force à pouvoir mettre la

toute la situation derrière elle.

Dans les quelques années qui ont suivi les révélations du passé sombre de Josh (plus son scandale de tricherie), lui et Anna ont passé du temps à reconstruire leur mariage. Mais le mariage n’est pas facile, et il semble que ces deux-là travaillent encore aujourd’hui pour garder un mariage fort.

Josh et Anna se sont mariés en 2008

Josh est le fils aîné de Michelle et Jim Bob Duggar, et

il était marié bien avant ses frères et sœurs. Il a rencontré Anna pour la première fois en 2006

quand les deux ont assisté à une convention d’enseignement à la maison chrétienne. A l’époque, Anna

était encore une adolescente, et elle ne voulait pas épouser Josh avant d’être sortie de

ses adolescents. Le couple a fait la cour pendant deux ans avant

mer en 2008.

Josh et Anna ont commencé à avoir des enfants rapidement. Ils ont accueilli quatre enfants, tous avec des noms «M», avant qu’Anna apprenne que Josh cachait de nombreux secrets.

Les deux ont traversé beaucoup de choses lorsque les secrets de Josh ont été révélés

En 2015, le mariage du couple a commencé à s’effondrer. Le scandale des abus sexuels de Josh au début des années 2000 a été divulgué et Anna a appris qu’il avait touché de manière inappropriée plusieurs jeunes filles quand il était plus jeune – dont la plupart étaient ses propres sœurs. En plus de cela, Anna a également appris que Josh vivait avec une dépendance à la pornographie et la trompait.

Josh a ouvert deux comptes Ashley Madison (un site Web utilisé pour les affaires extra-conjugales) alors qu’il était marié à Anna, et il y avait des allégations selon lesquelles il aurait eu des rapports sexuels avec une strip-teaseuse. Mais à travers tout cela, Anna est restée avec lui. Les deux sont allés en consultation conjugale et ont travaillé dur pour reconstruire leur relation au cours des deux prochaines années.

Leur rendez-vous hebdomadaire prouve qu’ils travaillent toujours dur pour maintenir leur mariage fort

Bien que Josh et Anna aient parcouru un long chemin depuis que toutes ces nouvelles ont commencé, il semble qu’ils travaillent toujours dur chaque jour pour garder leur mariage au bon endroit. Anna a révélé qu’elle et Josh ont des soirées de rendez-vous hebdomadaires, ce qui est probablement une façon pour eux de continuer à développer une relation encore plus forte.

Guérir de quelque chose comme ça prend du temps, et cela ne se fait pas facilement. Mais le couple qui se réserve du temps chaque semaine prouve qu’il est déterminé à réussir son mariage.

Les deux ont accueilli deux nouveaux enfants depuis le scandale

Malgré tout ce qu’ils ont vécu, Josh et Anna ont encore agrandi leur famille. Les deux ont annoncé en 2017 qu’ils attendaient leur premier enfant depuis qu’ils ont appris les problèmes de Josh (leur cinquième enfant au total). Et en 2019, ils ont annoncé leur sixième grossesse. Les deux ont accueilli une fille à l’automne 2019.

Josh et Anna n’ont probablement pas fini d’avoir des enfants non plus.

Ils semblent travailler vers le meilleur mariage possible, et il semble

ils sont beaucoup plus heureux qu’il y a cinq ans.