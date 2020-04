‘Compter sur’ Jill Duggar continue de prouver qu’elle est plus proche de la cousine Amy que de ses parents

C’est comme si cela faisait des années que Jill Duggar n’était pas en bons termes avec sa famille – et c’est parce que ça l’a été. Duggar a d’abord eu une dispute avec ses parents en 2017 après que son mari, Derick Dillard, n’ait apparemment pas aimé la façon dont Jim Bob Duggar contrôlait la famille.

Ces jours-ci, Jim Bob et Michelle semblent faire un effort pour endiguer les rumeurs d’une querelle, mais il est clair que la cousine de Jill Duggar, Amy, est la seule qui est restée à ses côtés pendant tout ce temps.

Jill Duggar | D Dipasupil / . pour Extra

Jill Duggar et Derick Dillard ont quitté ‘Counting On’ en 2017

Les choses ne se sont pas bien passées entre les Dillards et Jim Bob

depuis qu’ils ont choisi de quitter l’émission TLC en 2017. Pendant un certain temps, les fans

pensaient qu’ils avaient été licenciés en raison des commentaires durs de Dillard sur Twitter, mais

il est désormais plus clair que Dillard et sa famille ont quitté la série après avoir

est devenu irrité par la façon dont Jim Bob a géré l’argent de la famille.

Depuis, Dillard a beaucoup parlé des Duggars et a expliqué que Jim Bob contrôle tout et ne donne à ses enfants pratiquement aucune liberté.

Duggar est en désaccord avec sa famille depuis un certain temps

Depuis que Duggar et son mari ont quitté la série, les problèmes ne semblent que s’aggraver entre le couple et ses parents. Bien que Duggar reste toujours proche de ses sœurs, son mari a récemment révélé qu’elles n’étaient pas autorisées à pénétrer dans la maison de ses parents sans avoir obtenu au préalable la permission.

Lorsque la sœur de Duggar, Jessa, était en travail, Duggar est allée chez ses parents pour aider au processus. Mais le mari de Duggar a prétendu plus tard que Duggar n’était pas autorisé jusqu’à ce qu’elle reçoive explicitement la permission. Les fans sont devenus intrigués par le fonctionnement interne de la famille Duggar, et certains soupçonnent que Jim Bob ment constamment à sa femme et à ses enfants.

Duggar et Amy ont toujours prouvé qu’ils étaient les plus proches

Tout au long de la querelle, Duggar a toujours eu une personne de son côté: sa cousine, Amy Duggar. Amy a fait quelques apparitions dans la série, mais comme elle a été élevée différemment, elle n’a été autorisée à sortir avec les enfants que lorsqu’un parent était là pour chaperonner (nous supposons que Michelle et Jim Bob craignaient qu’Amy n’essaye de parler les croyances de la famille).

Amy a constamment montré l’amour de Duggar, même si les membres de sa propre famille ne l’ont pas fait. Elle commente toujours les photos de Duggar, indiquant clairement qu’elle est de son côté. Et pendant toute la quarantaine, Duggar et Dillard ont toujours rendu visite à leur cousin préféré. Amy a récemment posté une photo de Duggar et Dillard dans son entrée – il ne semble pas que les Dillards aient rendu visite à ses parents.

Les parents de Duggar semblent essayer d’éviter les rumeurs de querelle

Derick Dillard a fêté son anniversaire le 9 mars et pour la première fois depuis longtemps, les parents de Duggar l’ont reconnu sur les réseaux sociaux. Ils ont posté une photo de la famille Dillard et ont dit qu’ils étaient «tellement reconnaissants» qu’il soit un «mari aimant» et un «papa merveilleux».

Les fans étaient heureux de voir que les parents de Duggar pouvaient

passé derrière eux, et cela pourrait signifier que les deux couples travaillent dur pour

faire amende honorable.