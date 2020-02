‘Compter sur’ La récente photo de sa fille par Jinger Duggar a des fans qui posent des questions assez grossières

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo se sont bien habitués à leur nouvelle vie en Californie. Le couple a déménagé sur la côte ouest l’année dernière avec leur fille, Felicity, et depuis lors, les fans regardent la petite fille de Duggar grandir. La star de Counting On a récemment publié une photo de sa petite fille sur Instagram – mais cela a amené certains fans à poser des questions assez grossières.

Jinger Duggar et Jeremy Vuolo | Michael Kovac / . pour Discovery Channel

Duggar et Vuolo ne sont pas pressés de faire grandir leur famille

Lorsque Duggar et Vuolo ont commencé à faire la cour, ils étaient

certainement pressé de marcher dans l’allée. Duggar a dit un jour «la voie rapide»

est la «meilleure piste» en référence à sa cour rapide avec Vuolo. Mais une fois

ils ont noué le nœud, les choses ont instantanément ralenti. Plus d’un an et demi

passé avant que le couple accueille son premier enfant, ce qui est rare pour

Duggars.

Depuis qu’ils ont Felicity, Duggar et Vuolo ne sont pas pressés d’avoir plus d’enfants. Il y a eu des spéculations que les deux utilisent le contrôle des naissances; ils ont récemment célébré trois ans de mariage mais n’ont eu qu’un seul bébé (la plupart des Duggars auraient eu au moins deux, peut-être trois enfants à ce moment-là).

Les deux se sont concentrés sur l’expérience de leur fille

L’été dernier, Duggar et Vuolo ont surpris les fans en annonçant un grand déménagement à Los Angeles, en Californie. Et depuis leur arrivée dans leur nouvelle maison, ils vivent leur meilleure vie avec Felicity. La famille essaie toujours de nouveaux restaurants et fait des souvenirs avec sa fille. Ils ont emmené Felicity à des événements sportifs, à l’aquarium et à d’autres endroits populaires autour de L.A.

Vuolo est actuellement inscrite à des études supérieures, donc Duggar passe la plupart de son temps avec Felicity. Cela pourrait être une raison pour laquelle les deux n’ont pas annoncé de nouvelle grossesse.

La photo de Felicity de Duggar a amené les fans à poser des questions inutiles

Duggar a récemment publié une photo de Felicity sur Instagram, ce qu’elle aime faire. Mais fait intéressant, la photo a incité certains fans à poser des questions intéressantes sur la fille de Duggar et sur le moment où les deux allaient grandir.

“[Jinger] elle est absolument adorable. Quand allez-vous avoir la bénédiction avec un autre? ” a demandé un utilisateur. De nombreux fans sont venus à la défense de Duggar dans les commentaires, disant qu’elle et Duggar auront des enfants quand ils seront prêts. Un autre fan a posé des questions sur les cheveux de Felicity. “Quand est-ce que la petite miss va pousser plus de cheveux ??? Elle est trop mignonne! ” l’utilisateur a écrit. Bien qu’il soit possible que le commentaire ne soit pas censé être grossier, il ressemblait à un compliment en retour de l’utilisateur. Et les fans font savoir à l’utilisateur dans les réponses.

Certains fans pensaient que Duggar était enceinte, mais il semble qu’elle ne soit pas

L’automne dernier, les fans ont commencé à penser que Duggar allait annoncer

une grossesse bientôt. Les fans pensaient que sa photo de Thanksgiving semblait montrer un

légère bosse de bébé, mais cela ne semble pas être le cas. C’est presque

trois mois, et Duggar et Vuolo n’ont toujours pas fait d’annonce. Avait

il y a eu une bosse de bébé, elle aurait probablement passé quelques mois

déjà.

On ne sait pas quand ou si ces deux-là élargiront leur famille, mais c’est agréable de voir qu’ils font les choses différemment des autres Duggars.