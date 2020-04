«Compter sur» pourrait-il être annulé? Certains adeptes de la famille Duggar le soupçonnent

Nous regardons la famille Duggar depuis plus d’une décennie, et les fans peuvent remercier Jim Bob et Michelle Duggar d’avoir amené leur immense famille dans le domaine de la télé-réalité. Lorsque Jim Bob et Michelle ont commencé, certains de leurs 19 enfants n’étaient même pas encore nés. Et au fil des ans, nous avons vu les plus jeunes Duggars grandir dans la grande maison de l’Arkansas tandis que les enfants plus âgés de Duggar faisaient la cour, se mariaient et avaient leurs propres enfants.

De nombreux fans de Counting On sont toujours fortement investis dans la famille Duggar. Et un certain nombre d’enfants adultes de Jim Bob et Michelle permettent à leurs fans de les suivre sur les réseaux sociaux pour voir ce qu’ils font entre les saisons. Curieusement, il semble que certains adeptes soupçonnent que la présence croissante de la famille en ligne soit un signe que Counting On ne continuera pas.

Beaucoup d’enfants de Jim Bob et Michelle Duggar ont leur propre Instagram

Le Instagram de la famille Duggar semble être géré par Jim Bob et Michelle, et ils partagent régulièrement des mises à jour sur ce qui se passe avec leurs enfants et leurs beaux-parents. Mais ils ne sont certainement pas les seuls à avoir une présence sérieuse sur les réseaux sociaux. Beaucoup de Duggars ont choisi de créer leurs propres Instagram après leur mariage et leur déménagement de la maison de leurs parents.

Jusqu’à présent, nous savons que Jessa, Jill, Joy-Anna, Josiah et Jinger (pour n’en nommer que quelques-uns) partagent tout ce qui se passe dans leur vie avec leurs abonnés Instagram. Et leurs conjoints ont généralement leurs propres comptes publics.

En ce qui concerne les enfants célibataires, quelques-uns des enfants plus âgés de Jim Bob et Michelle qui sont célibataires ont également des comptes publics. Nous savons que Jana Duggar a 30 ans et vit toujours dans la maison de ses parents – mais elle partage ses projets de rénovation et voyage avec ses disciples. Et Jed Duggar utilise son Instagram pour faire avancer sa carrière politique, même s’il semble qu’il ne courtise pas non plus.

Certains enfants Duggar créent également du contenu pour YouTube

Non seulement les enfants adultes de Jim Bob et Michelle créent du contenu public pour Instagram, mais ils interagissent également avec YouTube. Plus particulièrement, nous avons vu de nombreuses vidéos de Jill, Jessa et Joy-Anna – bien que les types de vidéos qu’ils produisent diffèrent considérablement.

En ce qui concerne le contenu de Jill, elle aime partager les événements quotidiens qui se produisent avec sa famille. Sa chaîne Dillard Family inclut des vidéos de courses pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19), passant des soirées rendez-vous avec son mari, Derick Dillard, et se faisant couper les cheveux.

Quant à Jessa, ses vidéos semblent être légèrement plus raffinées. Elle a produit des guides sur la façon dont elle coupe les cheveux à la maison et comment elle organise sa maison. Sa dernière vidéo concerne également son père – et elle raconte ses souvenirs d’enfance préférés de Jim Bob.

Joy-Anna a moins de contenu que ses sœurs. Elle et son mari, Austin Forsyth, ont une visite à domicile et quelques questions et réponses, mais il semble que leur vidéo sur la dernière grossesse de Joy-Anna retienne le plus d’attention.

Les adeptes de Duggar soupçonnent que «Counting On» pourrait être annulé

Jim Bob Duggar et Michelle Duggar s’arrêtent lors de leur «Values ​​Bus Tour» | Matt McClain / The Washington Post via .

Maintenant que les chaînes YouTube de la famille Duggar s’intensifient, il semble que certains adeptes pensent que cela pourrait indiquer que Counting On tire à sa fin. Bien que l’émission soit diffusée depuis 2015, elle ne semble pas encore être renouvelée pour une autre saison.

“Counting On n’a pas encore été renouvelé pour une autre saison, et je pense que c’est parce qu’il a été remplacé d’abord par Instagram et maintenant par YouTube”, a noté un utilisateur de Reddit. “Pourquoi diable voudrait-on regarder la série avec ses interviews ennuyeuses et son rythme d’escargot quand ils pourraient voir des mises à jour réelles sur YouTube? … Tout sur la série est de toute façon une vieille nouvelle à cause d’Instagram et des tabloïds, maintenant la série ne pourra même plus montrer de séquences spéciales. »

D’autres ne sont pas si sûrs. “Je pense que Jeremy a posté des allusions au tournage, donc je ne suis pas sûr que ce soit annulé – même si cela sera probablement retardé en raison du Coronavirus”, a noté un autre utilisateur de Reddit. Et d’autres ont également déclaré qu’ils pensaient que les Duggars tournaient réellement.

Nous devrons attendre et voir ce qui se passe vraiment avec le spectacle. Il ne fait aucun doute que le coronavirus pourrait jeter une clé dans le tournage, mais cela ne signifie pas que le spectacle est complètement annulé. Seul le temps nous le dira.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!