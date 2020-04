Conan O’Brien organise une réunion commerciale Real Zoom avec le PDG et les employés de Savagely Roast

Nous avons tous vu les histoires sur les dangers et les risques inhérents aux réunions Zoom, de la pauvre femme qui a accidentellement amené son ordinateur portable dans sa salle de bain à tous ceux qui se sont levés avant de se déconnecter pour prouver une fois pour toutes que personne ne porte plus de pantalon.

Bien, Conan O’Brien il est passé au niveau supérieur quand il a planté une véritable réunion d’affaires et a immédiatement commencé à habiller tout le monde, y compris le PDG de l’entreprise. La publicité gratuite que Conan a remise au logiciel TIBCO peut être inestimable, mais elle a coûté très cher.

Il était absolument impitoyable à rôtir pratiquement tout le monde présent à la réunion, mais personne n’a été plus durement touché que le PDG Dan Streetman, qui riait plus fort que quiconque. Son véritable objectif était de tenter de remonter le moral des employés de l’entreprise avec un peu de plaisir, et il y a surtout réussi.

Il a obtenu un coup de pouce des enfants d’un employé lorsqu’il a demandé s’ils pensaient qu’il apportait quelque chose de valeur à l’entreprise. De façon hilarante, il avait plein d’idées de ce qu’ils pouvaient faire … des idées qu’il lisait directement sur leur site Web.

Mais surtout, il a juste déclamé et déliré contre tout le monde, à commencer par le pauvre Dan. Il a interrompu l’appel alors que le PDG donnait un aperçu de son objectif de participer à ces réunions de l’équipe locale.

Au milieu de ses commentaires, Conan est intervenu et a déclaré: “Je voulais surtout intervenir parce qu’il est assez clair que Dan a perdu son chemin avec TIBCO. Je veux dire, si vous devez mettre le nom de votre entreprise sur un bar derrière toi, les choses deviennent tristes. “

Dan avait en effet une toile de fond numérique d’une scène de bar avec le logo de l’entreprise dessus. Au fur et à mesure que la réunion avançait, elle s’est déplacée vers d’autres décors, tous avec le logo TIBCO orné quelque part sur eux, et cela n’a pas échappé à l’attention de Conan, qui a crié plus tard: “Dan, tu étais génial pour l’entreprise dès le début quand tu avais faim . Mais maintenant vous êtes trop occupé à mettre le nom TIBCO sur les meubles, vous avez oublié ce que nous faisons. “

À un moment donné, Dan a lancé une réponse assez générique à Conan lui demandant s’il était excité à propos de l’un de leurs produits, et Conan l’a simplement alésé pour cela. “Oh mon dieu, quand ils ont mis la puce dans votre cerveau, ils l’ont enfoncée profondément, n’est-ce pas? Qu’est-ce qui vous est arrivé?” Il a demandé. “Tu te souviens quand tu étais roadie dans un groupe et que tu rêvais? Maintenant regarde-toi.”

Mais il n’a pas laissé tout le monde décrocher, harcelant un gars pour sa toile de fond sur le thème d’Hawaï, un autre pour s’être un peu trop excité et un troisième pour avoir l’air peut-être un peu trop détendu au travail.

Sérieusement, c’était une torréfaction classique et certainement le genre de rappel de moral que beaucoup de gens pouvaient utiliser à un moment comme celui-ci. Nous ne suggérons à personne d’essayer de rôtir ses propres réunions Zoom. Cela aide que Conan soit un comédien célèbre; vous pourriez toujours perdre votre emploi.

Mais le plus important, c’était que c’était sacrément drôle.

