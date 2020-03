Concert a cappella de Robbie Williams pour Bono et George Michael

2020-03-31 12:30:06

Robbie Williams a forcé Bono et George Michael à l’écouter chanter a cappella dans une salle de bain dans les années 1990 lors d’une fête à la maison.

Le hitmaker “ Let Me Entertain You ” a rappelé comment il avait sérénadé les célèbres stars de la pop lors d’une fête à la maison dans les années 1990, avec trois chansons de son premier album solo, “ Life Thru A Lens ”.

Il a rappelé à la chronique Bizarre du journal The Sun: “Disons simplement que je me sentais suralimenté et très confiant. Disons-le simplement. Je suis à une fête à la maison et j’attrape Bono et George Michael et les emmène dans la salle de bain .. Cela ne va pas là où vous le pensez! Je les assieds dans cette très grande salle de bain et je les fais écouter – a cappella – me chanter trois de mes chansons de [debut solo album] «La vie à travers un objectif». Je leur ai chanté “Old Before I Die” et “Ego A Go Go” et autre chose. Peux-tu imaginer? Bénissez-les d’être si gentils. Ils étaient juste coincés avec un fou. Désolé Bono. Désolé George. ”

Robbie a précédemment expliqué comment il avait lutté contre l’abus de drogues et d’alcool, mais il est maintenant sobre depuis 19 ans.

Il peut se rappeler certains des points les plus bas de sa toxicomanie, y compris la façon dont il a passé un jour de Noël à grande vitesse lors de la visite d’enfants malades avec Take That.

Il a partagé récemment: “Nous sommes allés visiter un hôpital pour enfants. J’étais dans le pub toute la nuit, et j’ai réduit un gramme de vitesse et j’ai juste continué. Je suis dans un hôpital pour enfants à toute vitesse … et puis le dramatique est descendu. Comme un énorme, énorme comedown plus tard ce jour-là. C’était donc le Noël de Take That dont je me souviens. “

