Concurrents «RuPaul’s Drag Race» avec les meilleurs noms de dragsters

Farrah Moan. Heidi N Closet. Sharon Needles. Une partie du plaisir de glisser est les noms derrière chacun des artistes. Avec 13 nouvelles reines de Drag Race sur la saison 12 de la série de compétitions de réalité virtuelle de RuPaul, nous avons décidé de rassembler quelques-uns de nos noms de drag préférés des anciens concurrents. Voici quelques noms préférés des fans et leur signification.

Cet article contient des spoilers de RuPaul’s Drag Race – lisez à vos risques et périls!

Trixie Mattel de la saison 7 et vainqueur de «All-Stars 3»

Lors de son apparition dans la saison 7 de RuPaul Drag Race, Trixie Mattel a brièvement expliqué d’où venaient le nom «Trixie» et «Mattel». En raison d’une relation tumultueuse avec son beau-père, chaque fois qu’elle s’habillait ou se comportait de manière féminine, son beau-père l’appelait «Trixie» comme une insulte.

Quand elle est devenue interprète de drag, Trixie Mattel a transformé cette insulte en quelque chose de beau et de positif, en faisant une partie de son nom de drag. Son nom de famille, Mattel, vient de son amour pour Barbie, qui comparait souvent l’apparence de son personnage de drag.

Depuis son apparition dans la saison 7 et sa victoire à All-Stars 3, Trixie Mattel a depuis joué dans une série YouTube, créé des albums folk primés et lancé une société de maquillage intitulée Trixie Cosmetics.

Farrah Moan de la saison 9 et ‘All-Stars 4’

Cette adorable et attachante interprète de drag est apparue sur deux saisons de cette émission de télévision primée aux Emmy Awards – saison 9 et All-Stars 4. Elle a volé quelques cœurs avec son amour du rose et fait tourner quelques têtes avec son nom de drag intelligent et unique.

“Mon nom de drag ‘Farrah” vient de mon idole des années 70 Farrah Fawcett et “Moan” vient, eh bien “, a déclaré Farrah Moan avec un petit rire, lors de sa vidéo” Meet the Queens “. Le nom est également un jeu sur le mot «phéromone».

Sharon Needles se produit sur scène | Rosdiana Ciaravolo / .

Sharon Needles, gagnante de la saison 4 de «RuPaul’s Drag Race»

Cette interprète de drag a un jeu de mots pour son nom qui est assez facile à comprendre, mais est toujours un nom de drag préféré parmi les fans de cette série télévisée. Oui, Sharon Needles est un jeu sur la phrase «sharin’ needles ».

Le nom correspond parfaitement à son personnage, car Sharon Needles est connue pour son style de drag effrayant, unique et souvent macabre. En tant que gagnante de la saison 4, Sharon Needles a continué à enregistrer ses propres chansons et à apparaître sur plusieurs séries YouTube liées à Drag Race. (Nous vous regardons, l’épisode d’Halloween d’Alyssa’s Secret.)

Courtney Act de la saison 6

Faisant tout le chemin vers le top 3 de Drag Race de RuPaul, Courtney Act est souvent connue pour ses apparitions dans Australian Idol, Celebrity Big Brother et Dancing with the Stars. Elle est apparue dans la traînée pour presque toutes les émissions de téléréalité sur lesquelles elle est apparue, certains fans la traitant de militante et de défenseur de l’égalité LGBTQ en conséquence.

Lors d’un épisode de la série YouTube de Trixie Mattel et Katya Zamolodchikova, UNHhhh, l’interprète de drag a expliqué que son nom est une pièce de théâtre sur son accent australien. (Son nom est censé être similaire à l’expression «pris en flagrant délit».) Plus tard au cours de l’épisode, Courtney explique qu’elle avait un deuxième nom de drag qui fonctionnait comme son alter ego, nommé Roxanne Debris (Rocks and Debris.)

Les mentions honorables pour les noms de drag cool incluent Kim Chi (qui tire son nom de son amour de la nourriture et de la célébration du patrimoine asiatique), Bob the Drag Queen (qui, comme le dit Trixie Mattel, est essentiellement un homme dans une perruque) et Jan de la saison 12. Le nom de Jan était plus long, en fait, le nom d’un sac à dos. Mais comme elle l’a dit lors de sa vidéo “Meet the Queens”, “nous n’allons pas faire ça.”

Nouveaux épisodes de la première saison 12 de Drag Race de RuPaul sur VH1, vendredi soir.