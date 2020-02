2020-02-18 07:30:04

Constance Wu a fait 600 $ en tant que strip-teaseuse, recherchant son récent film «Hustlers».

L’actrice de 37 ans a révélé qu’elle avait ramassé la grosse somme d’argent lorsqu’elle effectuait des recherches sur le terrain pour le film.

Apparaissant dans le talk-show de Kelly Clarkson, elle a déclaré: “Je suis allée sous couverture. J’ai donné des danses au tour à des étrangers. Je ne mens pas! J’ai gagné 600 $ ma première nuit. Je ne suis pas drôle, et ce n’était pas drôle. J’ai mis des faux des tatouages ​​sur mon cou, j’ai changé mes cheveux … Vous ne pouvez pas reproduire la première fois que vous entrez dans un club et dites: “Hé, j’aimerais avoir un travail ici”, et ensuite vous allez travailler ce soir-là. ”

Constance avait également installé un poteau de strip-teaseuse dans son salon pour répéter autant qu’elle le pouvait et a insisté pour pouvoir se cacher à la vue, donc personne ne savait qu’elle était une actrice célèbre.

Elle a ajouté: “Quand vous êtes nue, ils ne se soucient pas si vous êtes si bon.”

L’actrice hollywoodienne avait précédemment révélé qu’elle n’avait jamais vu ‘Hustlers’, et “probablement” ne le verra jamais parce qu’elle pense que ses futures performances seront impactées.

Elle a dit: “Probablement pas. Ce n’est pas que je ne regarde pas tous mes projets, c’est au cas par cas. Si ça peut aider mon travail à regarder quelque chose, je le regarderai, mais si je pense que c’est Je vais juste me rendre conscient de mon travail à l’avenir et endommager mon travail, alors je ne le pense pas. Je pense que Destiny est dans une telle vulnérabilité … elle a un arc si énorme, elle change du début, du milieu à Je sens que si je le regarde trop, je deviendrai analytique et conscient de lui-même et cela affectera mes performances à l’avenir. Mais je suis tellement content que les gens l’apprécient et j’ai passé le meilleur moment à le faire il.”

