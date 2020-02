Corey Feldman: le plus gros problème d’Hollywood est la pédophilie

2020-02-06 15:30:04

Corey Feldman – qui a parlé des mauvais traitements qu’il aurait subis en tant qu’enfant star – dit que le “plus gros problème” à Hollywood est la pédophilie.

L’acteur de “ Goonies ” a parlé des mauvais traitements qu’il aurait subis en tant qu’enfant star et a révélé que son défunt ami et collègue enfant acteur Corey Haim lui avait fait “promettre” qu’il allait révéler la vérité de ce qui leur était arrivé.

Il a déclaré: “Le plus gros problème à Hollywood est la pédophilie.”

Avant d’ajouter: “Il m’a fait promettre avant sa mort que j’allais révéler la vérité.”

Rob Reiner, qui a dirigé Corey dans “Stand By Me”, avait déjà été demandé si c’était une chance “50/50” que les enfants étoiles s’en sortent bien.

Donnant ses pensées, il a déclaré: “Je ne sais pas si cela reflète exactement les enfants acteurs, mais plutôt si les enfants acteurs ont suffisamment de fondements familiaux pour résister aux difficultés.”

Et répondant aux commentaires de Rob, Corey a ajouté: “Je pense que c’est une bonne excuse. J’adore Rob, mais il est hors de la base. Ce qui est arrivé à Corey Haim sur le tournage de” Lucas “était, oui, bien sûr, parce que ses parents étaient négligents Mais il y avait de mauvais acteurs sur le plateau qui n’auraient pas dû être là et qui ont été protégés depuis. ”

Corey espère obtenir plus de soutien de Hollywood – comme le mouvement Time’s Up.

S’adressant au journal The Guardian: “Ils vont au SAG [Screen Actors Guild] prix et ils sont tous vêtus de noir et ils honorent Patricia Arquette. Mais pourquoi n’ai-je pas été invité? ”

Corey avait également décidé auparavant de déplacer un certain nombre de femmes dans sa maison, surnommée les «Corey’s Angels», dans le but de les aider à sortir d’un endroit sombre.

Il a dit: “Il a été filé pour ressembler à un négatif, mais ce n’a jamais été un négatif. La vie de Courtney a été sauvée à cause des anges, parce que ce que nous faisions aidait les filles. J’ai dit: ‘Je veux vous donner l’occasion de pas à vous vendre ou à être une strip-teaseuse ou une star du porno. Nous allons vous apporter le soutien dont vous avez besoin, comme le ferait une famille, afin que vous n’ayez pas besoin d’aller faire ces choses. “

